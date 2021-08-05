分析｜教協須回歸初心聚焦教育　大是大非不能再「騎牆」

內地官媒新華社、《人民日報》日前炮轟教協，特區教育局隨即終止與教協合作關係，教協連日有行動回應，包括設立「中國歷史文化工作組」、承諾今後聚焦教育等，似有「示好」意味。

教協作為教育界最大工會，在業界有一定代表性，但過去10年參與政治愈來愈多，被批評變成「政治組織」，如何及早調整、重新定位，成為教協目前最重要的課題。



文憑教師風波下成立 金禧事件揭學校管理問題

作為接近50年歷史的工會，教協在教育界有舉足輕重的地位。1972年，港英政府下調文憑教師入職薪級點，引發教師罷課，教協在事件期間申請註冊，1973年正式成立，由司徒華擔任會長。

教協「省招牌」的事件，必數1977年金禧事件。當年2月，司徒華陪同3名教師，向廉政專員姬達提出調查寶血會金禧中學的財政問題，校方其後向多名教師發出警告信。事件導致一場學生運動，寶血會退出經營之後新任校長上場，情況更加混亂，經過一年多仍未有改善，教協遂聯同其他團體，1978年在維園舉辦民眾大會，提出「先復校，後調查」。及後港督麥理浩成立調查委員會，並接納教協建議，成立五育中學聘用原金禧中學教師，又着手檢討資助學校的管理問題。

由此可見，教協的初心就是幫助業界爭取權益，亦是該組織的最大使命。

「和理非」拒與暴力割席

然而，近年在政治大環境之下，教協政治參與愈來愈多，無可避免令人質疑已成為政治組織。就以2019年修例風波為例，有人提出「不分化、不割席、不篤灰」，但教協這類「和理」典型組織被這個勢頭牽着走，遇到過火情況例如暴力事件亦不敢譴責，反而模稜兩可、選擇「騎牆」，某程度上助長激進勢力壯大。中央近年其中一大不滿，就是「和理非」組織不敢與暴力割席。

中央清除本港激進勢力之後，最新矛頭指向教協，從官媒發文到教育局四大措施，都可以看出今次手段之嚴厲。

教協聲明及會員信 表明立場「去政治化」

教協在官媒批評當日下午即發出聲明，重申教協是促進教育專業發展和維護教師權益的組織，一向關心教育和師生福祉，重視學生安全，沒有煽動學生示威。教協自創會以來，關心國家民族的發展，反對港獨，又說展望未來，教協將不斷聆聽社會各界聲音，與會員及各界溝通，做好教育專業工作。

幾日後，教協向全體會員發信，指今後將聚焦教育專業和權益的工作，全力做好工會的本業，服務會員，並繼續為會員提供多元化的褔利服務。教協連日亦有實施行動，包括退出職工盟和國際教育組織（Education International），實行「去政治化」，又成立「中國歷史文化工作組」，籌備活動推動教師正面認識中國歷史、國情和文化，培養學生家國情懷。

▼教協過去有不少關注業界情況的行動、調查▼



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作為行業領導工會，教協需要拿出勇氣改變，認清政治現實，作出行動回應批評，這不是「輸」或「贏」的問題，而是形勢上必須作出的抉擇。

教協近期以積極方式回應批評，說明教協管理層亦意識到問題的嚴重性，只要教協掌舵者有正確定位，這個老牌工會仍然可以走下去。