起底修例︱鍾麗玲指無手令搜查電子器材僅限緊急情況　只會望一望

修訂《私隱條例》的立法會法案委員會今日（6日）舉行首次會議，由工聯會麥美娟任主席，新民黨容海恩任副主席。

修例賦予私隱專員新調查及執法權力，包括可以在沒有手令下截停、搜查及拘捕疑犯。有議員關注公署未有前線執法經驗，未訂明有何紀律監管，質疑如何保障市民權利。

私隱專員鍾麗玲表示，無手令搜查做法限於緊急情況，主要是在懷疑某人是疑犯，或差不多進行拘捕，避免屬證物的電子訊息被移除，屆時執法人員只會「望一望」涉事電子器材。署方亦正準備委任證，考慮發出指引，有需要時會與警方聯合行動。



私隱專員鍾麗玲。（資料圖片）

無手令下搜查電子器材後須撰寫報告 曾國衞相信已作平衡

修例賦予私隱專員新調查及執法權力，包括可在沒有手令下截停、搜查及拘捕有合理理由相信已干犯罪行的人。謝偉俊關注如何保障市民權利，尤其基於「合理懷疑」的行動，猶同截查身份證，主要都是主觀判斷，易衍生爭議，該公署亦未有前線執法驗，憂執法過程有欠妥善，包括未有既定執行人員、訂明有何紀律監管。

曾國衞表示，如無手令下搜查某人電子器材，必須具備數個條件，包括合理地相信有「起底」發生，涉事電子器材具有證物資料，並須是緊急情況如證物有被銷毀可能，過程中只限相關訊息，並非所有內容。在完成搜查後，涉事人員要在可行情況下，盡快撰寫報告給當事人檢視，他相信已作適合平衡。

鍾麗玲︰正準備委任證 有需要會與警方聯合行動

私隱專員鍾麗玲補充，無手令下搜查的做法是限緊急及例外情況，執法人員只會「望一望」有關電子器材，不會涉及「竊聽」。在沒有手令下作出截查行動，主要是在懷疑某人是疑犯，或差不多進行拘捕時，再去檢視其身上電子器材是否有相關證據，是否涉及更多人等，避免證物被移除。



如涉事電子器材需要解鎖，則須向法庭申手令。至於入屋搜查，亦須有法庭手令。鍾麗玲表示，就執法行動，公署正準備委任證，並考慮發出指引，有需要時會與警方聯合行動。

政制及內地事務局局長曾國衞。（資料圖片／鄭子峰攝）

梁志祥、鍾國斌關注海外執法會否發通緝令

草案新訂條文當中，將設域外管轄權，即不論披露資料行為是在香港境內或境外發生，專員亦會送達停止披露通知。民建聯立會議員梁志祥關注海外執法權問題，梁舉例指，如有人在台灣作出「起底」行為，兩地並無司法互助，當局如何檢控及懲處身處香港境外人士，會否發出通緝令，否則便無「殺傷力」。自由黨鍾國斌亦關注海外執法，當局會否就違例行為發出通緝令。

私隱專員鍾麗玲表示，海外執法有複雜性，據過去兩年經驗，約七成平台都有配合移除起底資料要求。鍾指，目前全部平台本身已設使用條款，訂明如發現有害資訊，必須遵守本地法律，相信日後本港法例通過後，海外平台就更清楚具相關刑責，屆時會更加配合。該署日後會加強聯絡海外機構，至於是否涉及刑事，須視乎嚴重程度。

曾國衞︰未經同意披露肖像造成傷害同受規管

容海恩提出，草案未有條文涵蓋肖像，「淨係睇幅相已經知係邊個。」擔心即使是公眾人物，但家人相片亦被上載。她又關注當局會如何處理「轉載」、「再轉發」行為，可否視為「串謀」。

曾國衞表示，直接或間接與一名在世人士相關的資料，都屬於個人資料，「包括你個樣認到你，都屬於個人資料，亦都受到成條條例規管。」他續指，「如果係同你名、身份證號碼，各方面一樣嘅樣。肖像都一樣，呢方面唔需要擔心。如果純粹披露你張相，而未經你同意，又造成指明傷害，係一樣跌入『起底』範圍。」至於轉載「起底」內容，亦在草案規管範圍內。

麥美娟關注有機構「受杯葛」 鍾︰視乎情況可主動跟進

麥美娟指，不少「起底」內容來自政府的公共登記冊，如土地、車牌註冊，私隱公署會否建議有關政府部門立法規管。麥美娟指，入境處、航空公司等機構員工，可輕易查閱市民或客戶資料，然後披露「起底」。惟未妥善保管資料的機構及部門，一般只會收公署警告信，麥質疑當局會否考慮修例加強規管。麥又關注，如機構因有員工被「起底」後同受杯葛，公署會否處理。

鍾麗玲表示，最近有為公司查冊事宜向財庫局提供意見。對於機構的保管資料責任，鍾指，現時已有機制，會到持大量個人資料的機構實地考察，如發現有漏洞，會發出執行通知要求更正。如有機構是受害者，即使非資料當事人，鍾表示，都歡迎舉報，「睇情況主動去跟進，呢個無問題。」

修例將「起底」行為訂為刑事罪行，賦予私隱專員刑事調查及檢控權力，亦設有域外管轄權。（資料圖片）

修例將「起底」行為訂為刑事罪行，賦予私隱專員刑事調查及檢控權力，亦設有域外管轄權。政府建議引入兩級制刑罰，包括一經循公訴程序定罪，可被處罰款100萬元及監禁5年；如經循簡易程序定罪，可被處罰款10萬元及監禁2年。