政府研起底刑事化　記協憂限採訪自由　礙偵查報道

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-04 20:08

特首林鄭月娥於今早（4日）的立法會答問大會中透露，會爭取在今個立法年度完成草擬修訂《私隱條例》，將起底行為刑事化。林鄭同時指出，會賦予私隱專員刑事調查和檢控權力，更有法定權力要求社交平台或網絡公司移除起底內容。當局又會重新檢視公共登記冊的法律規定及行政安排，有需要或會修例加強保障私隱。 林鄭事先張揚收緊查冊及打擊起底做法，隨即引起收緊新聞採訪自由的憂慮。記協表示，對有關舉措極度關注，憂慮當局借打擊起底為名，限制合法的採訪自由。有新聞學者亦認為，政府是需要被監察一方，政府提出修例，存在角色衝突問題。

記協︰起底與傳媒查冊採訪完全是兩回事

記協指出，過去不少涉及重大公眾利益的報道，包括政府高官僭建及選舉舞弊等，都是透過查冊方式揭露，一直以來從未發生過傳媒濫用查冊資料事件。記協強調，查冊採訪工作，與取得市民個人資料起底行為，「完全是兩回事」。

記協認為，特首今日並無進一步交代傳媒查冊安排，「令人憂慮當局借打擊起底為名，限制合法的採訪工作。」記協促請特首承諾，保證不會對採訪用途的查冊作出限制，以保障僅餘的新聞自由。

記協主席楊健興擔心，起底刑事化後，傳媒作調查報道或會觸及法律問題。（ZOOM截圖）

記協主席楊健興指，特首今日無提傳媒採訪查冊問題，認為起底刑事化會令傳媒作調查報道不只更困難，更有可能觸及違法問題。他認為，只要在傳媒工作者填寫查冊申請時，可填寫作為採訪用途就可。他又質疑，現時立法會只剩下一種聲音，修訂如此具爭議性的條文，是否恰當。

學者︰起底刑事化應小心研究

浸大新聞系高級講師呂秉權指，就起底刑事化應小心研究，就「起底」的定義應相當窄，他指，起底行為涉惡意造成仇恨和歧視，與一般傳媒或其他公司機構對個別人士的調查不同。他亦質疑現時起底情況大幅收斂，現行亦有法例檢控起底人士，是否有必要再修例。

呂秉權認為，若政府做得比較「濫」，某程度會削弱知情權，無法監察有權力的人士。他同時指出，政府亦是應受監督一方，推行收緊查冊等修例安排有「角色衝突」，讓當權者操控起底定義，或令政府能免被監察，社會失去制衡。

呂又質疑，政府是次舉動或受國家影響，過去涉國家安全的資料，如國安公署圖則都被收起，估計政府是希望全方位檢視現時的公開資料，相信傳媒只是受影響的其中一環。

私隱專員︰「起底」對受害人影響嚴重並持久

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，歡迎政府建議修訂《私隱條例》打擊「起底」。她稱，私隱公署會參考其他司法管轄區的相關法例，以便就「起底」罪行的定義、刑罰、 舉證門檻、私隱專員的法定刑事調查及檢控權力等事宜，作出切實可行修例建議。

鍾麗玲指，「起底」對受害人影響嚴重並持久，根據私隱公署上星期(1月28日)公布的問卷調查，至少三分之二受訪者支持賦權私隱公署處理「起底」行為，以及要求社交媒體平台和網站刪除「起底」內容、進行刑事調查，以及提出檢控。

私隱公署自2019年6月起，至今年1月底，共處理5,560宗「起底」個案。 私隱公署同期曾 260多次去信共18個涉事網上平台營運商，要求移除共5,235條有關「起底」的連結，當中有3,801條連結(即 73%)已被移除。私隱公署於同期已將 1,400 多宗個案轉介予警方作進一步刑事調查及考慮檢控，並將59宗涉嫌違反禁制令「起底」個案轉介律政司跟進。