移民潮影響21間直資小學流失約6%學生　校長：或會出現音樂椅效應

隨著更多香港家庭移民或安排子女到海外升學，不少學校也出現退學潮，而為了填補這些學額，學校也會收取插班生以填補學額，早前傳統名校瑪利諾修院學校更罕有在網站公布招收插班生資料，退學潮亦令本地學生家長考慮為子女轉校插班，因此更出現音樂椅效應。



德萃三小學約60人退學 名校均有學生「向上流」填空缺

德萃幼稚園部及小學部總校長朱子穎表示，以三間私立小學計算，包括：德萃小學、漢師德萃學校、神召會德萃書院，本學年合共約60人退學。朱校長直言，退學潮會令業界出現「音樂椅效應」，但亦感恩家長的支持，他指：「感恩學校的口碑及各方面托賴，這些流失都有插班生填補。」

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屬直資的聖保羅男女中學附屬小學回覆本報查詢指，附屬小學一向有學生於學期終結後因升讀英國寄宿中學或轉讀本地國際學校而離校，多為完成小四及小五的同學，數目為該兩級平均每班約兩人。其他級別每班平均少於一人退學，最保守估計涉及人數最少也有20人。

英華小學退學學生較往年多一倍

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直資男校英華小學陳美娟在早前小一簡介會後接受記者訪問，分享「移民潮」下，全校在過去的學年大約有40多個插班生位置，是往年的一倍左右。惟她並不擔心報名收生的人數會受到影響，認為每年的情況也不一樣，報名人數亦會受經濟環境、男孩子人數多寡而有波動，數字不能反映受歡迎的程度，同時認為收到有質素的學生最為重要。

直資小學平均流失7%學生

直資學校議會主席陳狄安認為，直資學校受大環境影響，部分學校的退學學生的確比往年更多，但他認為兩個時間點難以作客觀比較，始終現時疫情更趨穩定，同時亦有更多不同的移民政策。他補充：「在21間直資小學中，本學年平均流失學生人數為6%至7%，預計未來通關後有機會增加比率，但同一時間又可能會有跨境生拉上補下，因此難以一概而論。」

就退學潮所帶來的學額空缺，陳狄安認為有部分學校能透過「備取名單」或者受歡迎程度去輕易填補空缺，但也有直資學校即使有「備取名單」仍面臨一定收生難度，皆因一些更近家長居住地的官津校同樣出現空缺。

陳狄安身兼直資學校議會主席、現為香港港青基信書院校長、候任英華書院校長。（網頁圖片）

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