李慧詩奪銅｜年輕單車運動員振奮　師弟師妹：你讓我們更放膽追夢

東京奧運今日（8日）閉幕，港隊「牛下女車神」李慧詩今早在女子爭先賽摘下銅牌，為港隊圓滿「埋齋」，在今屆奧運取得歷史性共6面獎牌。

特首林鄭月娥今早與香港體育學院主席林大輝等在體院觀賞女子爭先賽直播，完場後未回應記者提問。

有單車運動員稱，對師姐李慧詩勇奪銅牌感興奮，將令年輕運動員更有信心，更放膽追夢。



特首林鄭月娥與民政事務局長徐英偉，早上與香港體育學院主席林大輝及院長李翠莎，觀賞直播賽事。（張浩維攝）

港隊「牛下女車神」李慧詩今早出戰女子爭先賽準決賽，0比2不敵烏克蘭的史達莉高娃，及後轉戰銅牌賽，終壓倒德國「一姐」艾瑪軒絲，順利奪得銅牌。

特首林鄭月娥與民政事務局長徐英偉，早上到香港體育學院，與體院主席林大輝及院長李翠莎，觀賞直播賽事。每逢李慧詩出場，現場均熱烈歡呼，當李勝出一刻，四人擊掌喝采。林鄭完場後隨即離去，未回應記者提問。

她（李慧詩）與青年隊訓練耐力，可以踩足100公里，堅毅精神令我感到敬畏。 體院單車運動員梁敬鴻

20歲體院單車運動員梁敬鴻表示，對師姐李慧詩奪銅牌感到興奮，今屆奧運有多面獎牌，單車項目相隔9年再奪牌，令年輕運動員更有信心，可放膽追夢。他於2019年曾隨李慧詩到昆明習訓，形容對方「每次練習都衝到好盡」，她與青年隊訓練耐力，也可踩足100公里，其堅毅精神，令他感到敬畏。

單車運動員梁敬鴻及吳思穎均稱，對師姐奪銅牌感高興。（張浩維攝）

冀政府做好配套吸引更多人做運動員

自10歲起習訓的他，希望最快下一屆有機會可踏足奧運舞台，「如有一個夢想做運動員，會盡力一搏，起碼唔會後悔。」他續指，政府對運動員投放的資源漸增，若配套更好，相信吸引更多人加入運動員行列。

21歲單車運動員吳思穎也替師姐奪銅牌感高興，認為對方每次賽後，均能再修正做得更好，值得學習。接受單車訓練有8年的她指，欣賞李慧詩堅持努力，「佢訓練時踩唔到，都會好盡力完成。」她指，目標可以參與下屆奧運，所以未來會積極準備。

武術運動員張溢霖則指，對李慧詩成功爭奪銅牌感到激動，並視對方為學習榜樣，推動自己繼續成為運動員。