東京奧運｜李慧詩爭先賽入4強　數百市民商場觀戰：真係超級厲害

東京奧運踏入尾聲，港隊今屆破紀錄奪得5面獎牌。港隊另一獎牌希望、「牛下女車神」李慧詩，將於本港時間今日（7日）下午2時39分出戰女子爭先賽12強賽事，爭取殺入8強。對手是較她年輕12歲的法國22歲新星歌絲（Mathilde Gros），最終她以些微優勢勝出比賽成功晉級。8強賽事賽制改三盤兩勝，李慧詩在首回合及次回合對戰英國瑪珍特，以「贏個馬鼻」姿態勝出，成功晉身4強。

大批市民再在商場聚首觀看賽事直播，為李慧詩「集氣」。在數場賽事中，李慧詩都是後來居上之姿勝出，不枉「最強大腿」美名，有市民直言：未試過咁緊張。



李慧詩出下午出戰八強賽事前，apm商場支持她的市民已擠得水洩不通，行人通道亦僅得一個身位讓其他人行過。而當李慧詩勝出賽事，晉級四強時，在場市民均歡呼、拍掌慶祝，亦不斷揮舞手上的打氣棒；現場則情緒高漲，充滿歡樂興奮氣氛。

現場觀看賽事的李先生恭喜李慧詩成功晉級，並笑言十分開心，「代表香港㗎喎，梗係興奮」。他亦認為李即使年紀較大，但表現仍出色，「希望攞到銅牌都好好」。至於明早的四強賽事，李先生亦指會在電視前繼續支持，為李慧詩打氣。

另一市民曹先生則指，十分欣賞李慧詩在八強賽事的策略：「始終年紀相對其他對手大，但佢都係逼到對手埋邊、唔畀過，同埋玩心理戰，靠經驗搭救，臨尾爆發力都好勁」。他又笑言今日特意到商場與其他港人一起支持李慧詩，明日亦會繼續為她打氣，希望可取得金牌而回。

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較早時候，大量市民已聚集商場觀看爭先賽的12強賽事。市民余小姐表示，今日特意到商場觀看賽事，感受現場氣氛。對於李慧詩晉身八強，她稱賽事「好刺激，現場睇氣氛好好」，笑言「最後衝線個下好興奮」。余小姐又指，將會留下在商場中，繼續觀賞李慧詩八強比賽。

市民10歲徐小朋友則指，賽事十分緊張，「最後臨過個下大家都好興奮、好緊張」，希望李慧詩接下來賽事可再繼續取得勝利，最後奪獎牌而回，「攞到銅牌都好勁啦」。他又興奮表示，沒有想過李慧詩「咁勁」：「未試過咁緊張，嚇一嚇，咁都贏到，真係超級超級厲害」。

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8月7日，市民在APM觀看奧運直播，為李慧詩「集氣」

