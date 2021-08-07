東京奧運｜學者︰港府應趁黃金時機建立長遠制度　延續港精英運動

東京奧運在疫情下順行舉行，香港隊至目前已取得一金兩銀兩銅的歷史佳績。浸大體育、運動及健康學系教授劉永松今早（7日）在港台節目《香港家書》指出，香港政府和其他主要持份者，包括港協暨奧委會、香港體育學院、各運動總會等，應趁今次黃金時機，檢視財政資源分配，發掘潛質運動員，開發運動科學科研等方面，建立一個恆常的五年計劃，藉「柱躉式」的培訓制度發展香港精英運動，帶動公眾參與運動，建立健康城市。



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劉永松表示，香港奧運代表隊頻傳喜訊，認為港府和其他主要持份者，包括港協暨奧委、香港體育學院、精英運動委員會和各運動總會等，應趁今次黃金時機，作短、中、長期的策略佈局，檢視各方面配套。

劉指出，檢視範圍應包括財政資源分配、行政架構效率、發掘潛質運動員計劃、運動員退役後的讀書及就業安排、精英運動訓練設施、培訓本地精英教練、參與國際比賽的機會與支援、開發運動科學科研、傳媒支援與贊助等，「必須建立一個恆常的五年計劃，藉此製作一個『柱躉式』的培訓制度」延續奧運光輝。

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劉永松表示，根據奧運研究，在奧運閉幕後半年左右，奧運效應便會消失，市民參與大眾運動的動力隨之下降，這方面除制定精英運動發展的長期政策外，如何透過精英運動帶動公眾參與，也應同時起動，「這樣才能達致精英與群眾運動的相互呼應，建立健康城市。」

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疫情下運動員臨場表現更關鍵

就今次疫情下的東京奧運，劉永松表示，運動員面對很多不可控因素，如會否在航班中染疫或成為密切接觸者，而不能繼續參賽；到埗後訓練日程和環境受到很大的限制，甚至取消。精神壓力方面，除本身比賽的壓力以外，孤獨感、無助感、焦慮和抑鬱都有可能出現，「尤其是在這個世界最頂尖的運動比賽舞臺，在世界排名前20位，都有可能隨時擊敗對方，因此運動員如何處理心理壓力、提升精神面貌，就是臨場表現最關鍵的一環，這種情況在今次疫情下的奧運更凸顯出來。」

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劉引述勇奪兩面銀牌的香港「女飛魚」何詩蓓所言，臨場的時候80%是心理質素，20%是體能因素，他認為「今次各國的奧運隊伍，都有必要提升運動員在比賽前、中和後的心理素質，教練和運動心理學家，在這方面的角色越來越重。」他相信在下屆巴黎奧運，運動員應該會在面對壓力方面有進步。