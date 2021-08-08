新冠疫苗｜累計349萬人打針　預約人數暴跌至1.6萬創兩個半月新低

踏入疫苗接種計劃第164日，在680萬名12歲或以上居民中，至今有一半人已接種最少一劑疫苗，累計有349萬人已打針。今日（8日）共有約5.53萬人接種疫苗，不過預約接種人數暴跌至1.62萬人，按日少24%，是近兩個半月來首次少於2萬人。



昨日有12宗因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中3人留院觀察。



▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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累計接種率升至51.4%

截至今日晚上8時的過去24小時，共有約55,300人接種了疫苗，當中接種第一劑的有30,100人，打首劑復必泰疫苗的有24,300人，而首劑科興的有5,800人。至於接種第二劑的，復必泰疫苗有24,300人，科興則有5,500人接種。

至今累計3,493,900人已打苗，佔合資格居民51.4%；當中2,686,200已打第二劑疫苗。總接種劑數為6,180,100劑。

近兩個半月預約首次單日少於2萬

另外，截至晚上8時，僅有約16,200人預約了接種時間，跌穿2萬人，為5月25日後的新低。在預約人數中，有2,900人為科興，復必泰則為13,200人。事實上，預約人數於8月3日高達5萬人後，自8月4日起開始下跌，今次是自5月25日錄得1.5萬人預約後，近兩個半月新低，同時也是期內首次少於2萬。

政府原定社區接種中心下月起停止為市民打首劑疫苗，不過當局上周五（6日）公布，其中26間延長服務多一個月至10底，也此打首劑的限期也延長多一個月至9月底。

信和及華置早前公布，如在9月底接種人數達到500萬人，會再送出多一個觀塘豪宅凱滙一房單位，價值1,200萬元。按目前接種人數計算，尚欠約150萬人，即在未來52日，平均每日需有近2.9萬人打首劑才可達標。

昨日共有12宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中9人已經出院，3人留院觀察。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

