東京奧運︱主持指烏干達金牌得主捶胸如非洲猩猩　無綫：客觀描述

東京奧運已正式落幕。無綫電視早前在一個奧運直播節目上，評述員形容烏干達金牌得主運動員卓達基（Joshua Cheptegei）行為像「非洲猩猩」，事件引起爭議。

無綫電視回覆查詢時指，卓達基是烏干達旅遊大使，而烏干達是擁有最多「Silverback黑猩猩」的地方，卓達基在運動場上取勝後，都會模仿「Silverback」捶胸口的勝利動作，又指評述員只是作客觀描述，並不構成任何歧視或中傷行為。



卓達基（Joshua Cheptegei）是今年奧運男子5000米的金牌得主。（資料圖片／Twitter）

就8月6日《2020東京奧運 直擊專區》中，評述員形容男子5,000米金牌得主卓達基行為「係咪啲非洲猩猩係咁樣？」，有網民質疑言論是種族歧視，籲向通訊事務管理局投訴。

無綫表示，卓達基除了是運動員，更是烏干達旅遊大使，而烏干達是擁有最多「Silverback黑猩猩」的地方；又指卓達基在運動場上勝利後，均會在頒獎台上模仿「Silverback」捶胸口的勝利動作，並同時間宣傳國家，以讓世界各地觀眾留意。

無綫又表示，當時評述員只是以運動界所理解資訊來作出客觀描述，並不構成任何歧視或中傷行為，對此並無補充。