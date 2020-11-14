傷健女孩表演跆拳被網民讚賞　帕拉跆拳道為東京殘奧會新項目

最近網上流傳一條短片，一位傷健女孩於街頭在世界跆拳道聯盟(WT)主席趙正源（Choue Chung-won）面前表演，引來網民讚賞。其實在傷健跆拳道項目上，世界跆拳道聯盟亦早已投入了不少功夫。

傷健跆拳女孩街頭表演

這片段其實已有一兩年歷史，女孩雖然沒有雙腿，但在表演WT 的「品勢」太極三章時，亦很有「功架」，最後世界跆拳道聯盟主席趙正源也拍掌支持。

這段短片在不同的討論區中都受網民讚賞，指女孩的表演鼓舞人心。

帕拉跆拳道

(https://twitter.com/COLIMDO/status/1237731643768659969)

WT在2005年就成立了帕拉跆拳道（Para-Taekwondo，即供傷健人士參與的跆拳道比賽）委員會。最初集中在截肢運動員的對打比賽，亦於2009年的WT世界跆拳團體錦標賽時一併舉行了帕拉跆拳道的世界賽。

自2009年以來，WT已舉辦了七次帕拉跆拳道世界賽，參加的人數一直在增長。2013年，WT與其他傷健組織合作，擴展了帕拉跆拳道的方向，為具神經系統障礙、智力障礙或視覺障礙的運動員加入「品勢」比賽項目。

2015年1月31日，跆拳道列入了2020年東京殘奧會項目。於2019年1月25日，帕拉跆拳道的對打比賽亦被列入巴黎2024年殘奧會的項目。

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