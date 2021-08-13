土瓜灣街市｜進口冰鮮鯧魚驗出新冠病毒　買餸防疫5招食物點消毒?

本港連續6日沒有本地新冠肺炎確診個案，但防疫措施還是要做足。昨日（12日）食物及環境衞生署食物安全中心今日於晚上公布，有進口冰鮮魚及其包裝樣本對新冠病毒呈陽性反應，員工及顧客都需受強制檢測。事實上新冠病毒不止出現在人體身上，乾貨、急凍食品的包裝表面亦會染有病毒，然而買回來的貨品該如何處理消毒才安全？



土瓜灣街市1樓4號魚檔「華記鮮魚」的冰鮮䱽魚被染出有新冠病毒。其實食安中心自去年中起，便在進口層面抽取各類冷凍食品及其包裝樣本，進行預防性的新冠病毒檢測，是次驗出呈陽性反應的是來自印尼的冰鮮䱽魚，因此曾接觸或處理在土瓜灣街市「華記鮮魚」出售的魚類的員工及顧客都需接受強制檢測。

土瓜灣街市去年曾經爆疫。（梁鵬威攝）

事實上，這並不是第一次在急凍食品檢驗到新冠病毒，以往其他地方機構如廣東省深圳市疫情防控指揮部、煙台經濟技術開發區等亦曾在冷凍海鮮產品包裝、巴西冰鮮雞翼等急凍食材檢測出新冠病毒。

以往其他地方機構如廣東省深圳市疫情防控指揮部指出，有一份從巴西進口的冰鮮雞翼表面樣本對新冠病毒呈陽性反應。（並非涉事冰鮮雞翼／余曉彤攝）

冷藏食品病毒仍可存活1個月

雖說獨立包裝的凍肉、海鮮比散裝的看似安全衛生，但香港科技大學化學系研究助理教授張栢恒博士曾在節目《東張西望》稱，在低溫的情況下（冰箱-20°C、雪櫃4°C、室溫26°C），病毒的存活性比起高溫（>50°C）的較大，其存活率可長達1個月，因此最安全的做法定必是食材回家後也一起進行消毒清潔。

由於病毒在低溫的情況下（冰箱-20°C、雪櫃4°C、室溫26°C）存活率可長達1個月，回家後食物也需進行消毒清潔。（余曉彤攝）

包裝食物如何消毒？

我們進行消毒清潔會用漂白水、酒精等，可是食物應該用什麼作消毒劑？感染及傳染病專科醫生曾祈殷也在節目中指稀釋的梘液水都已經足夠殺死病菌。至於食物本身有新冠病毒依附的話，在煮食過程中的高溫已有效殺死病菌，毋須太擔心。謹記處理食物時不應接觸自己的眼耳口鼻，其後亦應儘快洗手。

按圖看買餸防疫及如何消毒處理急凍肉類及海鮮5大貼士：

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新冠肺炎病毒可依附在食材上，自然也可依附在其他東西上，只要有隱形病人接觸了後又沒有消毒乾淨，便有機會受感染。不過新冠病毒在不同物品存活時間不一，萬一不小心接觸受感染物品，容易患上。

按圖即睇新冠病毒存活在11種物品表面時間：