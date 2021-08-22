移民潮｜出租私家車變送機專車　兩月接700單　負責人：開心唔落

本港移民潮重現，近月機場逼滿移民家庭，不少人帶同大量行李。有出租私家車公司發現，今年5月起設特大尾箱的七人車需求殷切，故將車隊搖身一變成「送機專車」，接載移民人士前往機場。公司創辦人梁景裕指，6月中起至今的兩個月間，已接載近700個家庭離開香港，大部份亦帶同就讀中、小學的小朋友離開。



他又表示，預約至9月仍未慢下來，甚至已有乘客預約至12月，故認為並非「個別事件」。雖然移民客生意令其公司走出疫情陰霾，重上正常水平，然而他卻說「開心唔落」。



「送機專車」系列：

移民潮｜「送機專車」乘客天后喊到青馬橋 偏僻地方上車有洋蔥

開心唔落，搵客人係希望佢回頭，但好明顯知道呢班客人坐埋呢程車係唔會返嚟。 出租私家車公司創辦人梁景裕

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載師弟女兒上學放學 到載一家往機場移民

「A168 Hong Kong Limousine Service」在2017年開業，目前有六位全職及六位兼顧車長。創辦人梁景裕表示，今年5月底至6月初，不少一直有光顧的客人租車前往機場，當中更包括其中學師弟一家。梁表示，原本經常接載師弟女兒上學、放學，至他6月初決定移民，亦載他前往機場，坦言見證師弟一家離港，「期待又唔捨得，祝福佢哋。」

師弟一家離開，啟發了梁景裕開拓「送機專車」的服務，接載移民家庭離開香港。他稱由於乘客主要是一家四、五口，行李數目普遍達10多件，故只可使用車隊中容量大的四至五輛七人車，而車長亦會協助搬運行李。

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9月仍滿滿訂單：不少為二人家庭

梁景裕的公司由6月中起推廣送機服務後，至8月中兩個月之間，已共接到近700張訂單。他指6月至8月為最忙碌時間，至9月訂單亦沒有停下來。他又解釋，6月至8月移民家庭中多帶同就讀中、小學的小朋友，趕往外地開學；至9月的預約則不少為二人家庭，或有年幼嬰兒的家庭。

不少飼養寵物的家庭移民時會帶同寵物離開，梁景裕分享指平均一日有一單預約是帶同寵物，笑言曾有訂單為「兩個人四隻狗」，寵物數目比人更多。

疫前打擊生意減至1% 發展「消毒專車」載打針客

梁強調其公司已獲批出租汽車許可證，在新冠肺炎疫情前生意有90%為機場接送，惟疫情打擊下生意僅得原本約1%。去年更曾試過全日沒有訂單，一個月收入僅得數萬元，「養八架車、油錢，要蝕幾十萬一個月」，「好彩有一班車長兄弟願意一齊度過難關。」

至去年3月，有熟客因擔心疫情，不敢帶同初生嬰兒乘搭公共交通工具外出，故聯絡其公司安排已消毒的私家車接載前往打針，其後發展「消毒專車」生意。梁景裕表示，每一程車之間會用消毒酒精將車內空間徹底消毒，而由去年4月至5月起多接送初生嬰兒出院，其後發展至接載長期病患者及長者覆診、學生上學放學等。

近月「送機專車」令其公司生意重見起色，梁指現時每日生意額平均比疫情期間多一倍，7月生意額更重上疫情前水平，然而他說：「開心唔落，搵客人係希望佢回頭，但好明顯知道呢班客人坐埋呢程車係唔會番嚟。」

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