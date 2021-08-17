廣深珠成港青最歡迎大灣區創業城市　冀港府提供更多資金與支援

政府大力推動青年到大灣區城市創業開闢新天地，香港青年創業家總商會「粵港澳大灣區青年創新創業方向」調查發現，近半受訪者希望政府能提供更多創業資金資助，亦有約3成受訪者希望可獲得更多大灣區城市創業政策及資訊。調查亦顯示，廣州、深圳及珠海是香港以外，最受創業港青歡迎的大灣區城市。



根據調查顯示，廣州、深圳及珠海是香港以外最受歡迎的大灣區城市。（馬煒傑攝）

香港青年創業家總商會本月10至15日期間進行「粵港澳大灣區青年創新創業方向」網上問卷調查，訪問了163間在香港成立少於八年、以香港為公司總部的初創企業，以了解有關公司於大灣區發展的情況及困難，該會會將調查所得向有關部門反映，為未來大灣區城市產業定位布局提供建議。

27%受訪者期望大灣區創業可降成本

調查顯示，廣州、深圳及珠海是香港以外最受歡迎的大灣區城市，受訪者反映主要原因為當地產業配合業務發展（30%），其次為當地政府政策有利業務發展（27%）；另外，27%受訪者期望於大灣區創業可降低營運成本，21%則看中當地較多資金或投資者，而期望得到中央支援則佔18%。

受訪者冀政府可提供更多的創業資金資助。（馬煒傑攝）

冀政府可提供更多創業資金資助

受到新冠肺炎疫情影響，69%受訪者表示雖然對業務構成影響，但有信心可令業務於疫情後重上軌道。而支援方面，46%受訪者希望政府可提供更多的創業資金資助，33%受訪者則希望政府可提供更多大灣區的創業政策及資訊。

謝海發建議政府可在這方面推出更針對、落地的措施以鼓勵他們在大灣區創業。(馬煒傑攝)

建議政府提供更多大灣區城市政策及資訊

香港青年創業家總商會主席謝海發表示，普遍受訪者都希望能夠得到更多第一身的大灣區城市有關政策及資訊，建議政府可在這方面推出更針對、落地的措施以鼓勵他們在大灣區創業。

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