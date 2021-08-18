校園天地｜九龍三育中學疫情下體驗為本的中一迎新活動

受疫情影響，不但打亂了慣常的學習規律，連學生課外活動也迫不得已停止了一段長時間，校園生活直接受到影響。長期網課下，不少家長也表示擔心子女因長時間在家容易沉迷電子產品，加上少見同學，連帶社交能力也轉弱。

因應學習模式的改變，九龍三育中學今年暑假特別精心設計一系列中一迎新活動，讓新生們發揮個人創意，培養解難能力及體驗團隊合作，希望同學可在過程中享受同儕間互動的樂趣，加強同學間的協作精神，建立對新校園的歸屬感。



連續四天的迎新活動形式非常多元化，除了趣味英文及數學科活動、STEM體驗等涉及學科知識的學習活動外，學校特別為新生加插了輔導元素的活動，包括以園藝治療為概念的 “香草種植”，學生自行設計自己的盆栽，之後帶回家中繼續培植，除了學習觀察植物生長的過程，更懂得欣賞植物生長的奇妙。另外，團體合作遊戲方面，老師讓來自不同學校原本互不認識的中一同學們，透過參與有趣的互動遊戲，同學互相打開話匣子，建立友誼。 “水晶膠製作”及 “熱燙膠珠匙扣D.I.Y.”都是鼓勵同學動手做，既訓練專注力，也發揮創意。

在同學參與活動的同時，老師會在旁指導和觀察，記錄同學的表現。表現積極投入，勇於嘗試的同學在最後一天的嘉許禮中均獲得獎項，同學都無比興奮。

（九龍三育中學提供）

九龍三育中學早在之前的中一自行分配學位的面試也已經打破傳統，以輕鬆 “動手做”的多元化活動代替刻板公式化的面試。每位面試同學都獲派獨立完成指定任務，例如組裝一部迷你模型車，並即場測試車速；控制小型航拍機；或在物理老師指導下即場完成平衡支點模型等。面試老師即場紀錄同學的注專力、理解力及學習投入度等表現。同學在零壓力下完成整個面試個程，不少還表示活動有趣好玩。

（內容由九龍三育中學提供）

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