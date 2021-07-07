校園天地｜香港道教聯合會純陽小學跨越界限：資訊科技推多元發展

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-07-07 18:00

在新冠肺炎疫情影響下，莘莘學子們受到的影響往往是最大的，課外活動無限期暫停，測驗考試也被迫延期或取消，老師和家長也難免為學生的健康成長和學業着急。為了讓家長及同學在疫情下也能參與學校活動，給家長和學生帶來親臨其境之感，香港道教聯合會純陽小學特意購入流動户外直播系統「喼神」，借用資訊科技推動學生線上互動學習。 （內容由香港道教聯合會純陽小學提供）

(香港道教聯合會純陽小學提供)

疫情下，學生難以再像從前一樣暢快地揮棒打球，更難以和友校棒球隊交流切磋。純陽小學發揮自主創新精神，利用「喼神」開展了一堂別開生面的姊妹學校實時兩地直播棒球課堂。在棒球課開展前，老師們做了不少的準備功夫：棒球場網絡接收訊號較弱，於是老師們便用人手接駁長達十米的網線，以此連接喼神；棒球場地大空曠，收音有一定的難度，於是老師們便採用無線掛咪和機頂咪結合，雙重收音；為了在直播中精準捕捉學生打棒球的動作，學校甚至出動了航拍機高空拍攝⋯⋯老師們克服了種種困難，只為讓學生們在疫情之下，依然能感受到對棒球運動的熱愛和堅持，得到身心靈的全面發展。

2021年5月11日本校與東莞市東華小學進行了一場不一樣的網上棒球課。在我校棒球教練陳朗恩主任和友校老師的悉心指導下，同學們體驗了一節「五人棒球課」，課堂包括熱身、傳接球及擊球練習。此外，學校利用流動户外直播系統，與友校進行實時直播五人棒球賽，透過螢幕與他校學生開展新奇刺激的棒球較量，比賽既歡快又刺激。同學們在棒球場裏揮灑汗水和熱血，重拾疫情前打棒球的樂趣。儘管疫情令人與人之間的距離疏遠，但透過資訊科技和學校老師們的齊心協力，讓兩校同學們透過資訊科技互勵接力，互助成長。

縱使疫情阻隔了人與人之間的距離，但只要懷有一顆關愛學生健康成長之心，定能克服種種困難，用心呵護學生成長，為學生締造美好的未來。

（內容由香港道教聯合會純陽小學提供）

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