校園天地｜寫作孕育創意 科技創造意義　與基協孩子同遊火星

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-07-07 18:19

在未來社會，個人競爭力的高低，將取決於創新意念、創意思維，因此，如何培養學生的創造力，是學校的當務之急。在這樣的背景下，中華基督教會基協中學便積極推動創造力教育，盼望能裝備學生應對未來社會的發展。張佩姍校長認為：「現在各行各業都講求創新，如果我們的孩子都能具備創造力，在面對未來挑戰時，他們必定可信心倍增。」 （內容由中華基督教會基協中學提供）

兩位老師和參與「移居火星」專題探究學習的學生合影。(中華基督教會基協中學提供）

在校長的支持下，負責STEAM教育的伍展鴻老師便嘗試推動跨學科的創造力教育，他與中文科吳善揮老師合作，以「移居火星」為主題，設計結合創意寫作和發明創造元素的STEAM課程。伍老師表示：「這次課程，我們運用創意寫作引發學生的創意思考，讓他們對移居火星產生天馬行空的想像，之後再把當中具有價值、可行性的想法篩選出來。在達成共識後，學生便與老師共同研發有助人類在火星生活的工具。」吳善揮老師補充：「創意寫作能培養學生的創造性思維，而研發成品則可讓學生實踐創意，過程可謂構思和實踐並重。」

在過程中，學生主動提問、創作文章、共同討論、孕育意念、繪畫草圖、製作成品、發表成果，兩位老師都認為學生表現良佳。伍老師說：「學生創意無限，他們所研發的火星種植溫室，可謂獨具匠心。它具備氧氣和二氧化碳往復循環的系統，使溫室能自給自足。」參與其中的謝寶恩同學雀躍地表示：「這次活動讓我學到很多不同的科學知識，而最開心的，是我能發揮創意，以實際行動達成看似遙不可及的目標。」

伍老師和吳老師把這次的教學成果寫成學術論文，並獲香港公開大學邀請，於「第一屆華文創意寫作與跨媒體實踐國際研討會」進行發表。研討會當天，分組主持人潘金英女士（香港藝術發展局文學藝術評審委員、著名兒童文學作家）亦盛讚基協中學的教學極具創新性，不但能培育學生的STEAM素養，而且更能透過創意寫作培養學生在STEAM領域中的創新能力。潘女士寄望兩位老師能在未來再接再厲，引領基協孩子探索創新之路。

（內容由中華基督教會基協中學提供）

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