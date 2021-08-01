反修例事件被捕人士4成為學生　學者成立計劃支援情緒助重投社會

2019年反修例事件逾萬人被捕，約4,000名為學生，部份更是高學歷人士。中文大學經濟系客座教授宋恩榮今日（1日）於電台節目表示，政府花大量資源培訓大學生，一旦他們被判暴動罪成，生涯規劃會大受影響，對社會是一大損失。因此，他成立蛻變計劃，由社工、心理學家和專業人士，為被捕年青人提供情緒支援，協助他們日後重投社會，他又建議懲教署可參考新加坡，讓在囚人士使用平板電腦學習。



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宋恩榮在商台節目《政好星期天》表示，反修例事件約1萬名被捕人士中，約4,000人為學生，2,200人就讀大專。他續稱，在700名面對暴動罪的被補人士中，有300多人為學生，一旦罪成便要入獄數年，影響生涯規劃。

宋恩榮表示，政府投放不少資源培育大學生，部份被捕者亦持有高學歷，更可能是人才，一旦暴動罪成，對社會而言屬一大損失。就此，他表示成立蛻變計劃，希望由社工、心理家，或專業人士，向被捕青年提供情緒支援，並協助他們日後重投社會。

出席同一節目的中文大學榮譽副教授、輔導心理學家袁家慧表示，不少年輕人參與社運後，出現抑鬱、創傷後患症，其影響以年月計，甚至之後的人生都受影響，需要適當的輔導。她又稱，家人需與年輕人互相體諒，並建立正向心理。

宋恩榮表示，由於現時不少在囚人士就讀大專，部份人甚至本身持有高學歷，懲教署原有的學習安排未能配合，認為可參考新加坡，讓在囚人士使用平板電腦學習。

宋恩榮認為，過分嚴厲的處分可能導致年輕人與社會愈走愈遠，無助培養他們法治觀念。（資料圖片/歐嘉樂攝)

至於如何修補社會撕裂，宋恩榮表示香港有不少深次矛盾，單靠蛻變計劃並不足夠，要政府牽頭處理。從個人層面而言，他認為雙方都應學習使用同理心，了解對方看法，不要只執着於雙方差異，尋求相同之處，否則只會愈走愈遠。