旅業冰封　政府無補助　觀光旅巴業求支援：諗吓我哋呢啲個體戶

旅遊業被疫情重創，政府月初再從「防疫抗疫基金」撥出近3.77億元支援旅遊及跨境客運業，但約1000 部屬A01類別、提供遊覽服務接載的本地觀光旅遊巴士則被「遺忘」。「無錢供車大聯盟」今日（19日）召開記者會指，政府向跨境巴士及大型船業提供每部工具3萬元津貼，但800部A01旅巴未能受惠，疫情持續一年多，不少小型公司因無力償還銀行貸款，至少逾50部巴士被拖走。大聯盟質疑當局只照顧大財團，忽視中小企散戶存亡，將向立法會申訴部申訴。



中小型A01巴士公司負責人黃志偉表示，他8架旅遊巴只能泊原來的車場，每個月付近3萬元租金，兩年間零收入卻支付約72萬元泊車費。（黎倩婷攝）

近兩年零收入 單單泊車已花72萬元

疫情遲遲未完全消退，本地觀光遊及相關活動難回舊觀，中小型A01巴士公司負責人黃志偉表示，「防疫抗疫基金」最新的補助，涵蓋仍有收入的跨境巴士，但其公司主要做東南亞旅遊團，年多以來零收入，盼望政府能一視同仁，補助能覆蓋A01旅巴。

黃志偉又指，政府雖有提供數百個旅遊巴車位，但他公司旗下旅巴，長期都在後備名單，以致只能泊原來車場，月付近3萬元，單計零收入的近兩年來，已白支約72萬元泊車費。

只有一架旅遊巴士的車主文哥現時在疫苗接種中心上班，由疫情前每月2-3萬元收入跌至1.3 萬元，但他仍要照顧兩個小朋友及供車，「唔介意政府幫大財團，但都要諗吓我哋呢啲個體戶。」他指，疫苗接種中心即將關閉，感到很無助及徬徨，惟有見步行步。

輝哥表示他原本有五架旅遊巴，但因為疫情關係變賣兩架，又指本地旅行團無法幫補他們一眾中小型車主。（黎倩婷攝）

本地遊拒用A01旅巴 被逼賣車養家

另一業界人士輝哥，原本有五架旅遊巴，但疫情期間已變賣兩架，現只能「食老本，慳得一蚊就一蚊！」輝哥表示，大部份A01旅巴只約有40個座位，但現時防疫措施限定只能坐一半人，變相令本地旅遊團會優先尋找擁有65個座位的旅遊巴士，因此即使政府推廣本地遊，對一眾A01旅巴車主都無補於事。

「無錢供車大聯盟」已經收到超過500個A01巴士牌主的簽名，估計佔中小型、個體戶車主8成。（黎倩婷攝）

放寬投標限制 准提供接駁服務

政府疫情後有推出一些工作機會予旅遊業，例如機場檢疫巴士、機場至指定檢疫酒店的接駁服務，但「無錢供車大聯盟」質疑相關標書諸多限制，未有體恤散戶，例如部份接駁服務需要公司要有近100部巴士才可投標，亦要求車齡3年，但現時香港只有兩間公司擁有如此龐大車隊，因此希望政府可以放寬相關投標限制。

此外，業界帶望在部份交通不便利的地方增設接駁服務讓他們工作，例如水泉澳邨、來年新入伙皇后山邨等，先讓一眾苦主暫時工作一段時間，自力更生。

無錢供車大聯盟召集人李貴平表示，要令內地信任香港達至通關，政府應在防疫措施上與內地步伐一致。（黎倩婷攝）

促政府爭取儘快通關

「無錢供車大聯盟」透露，不少A01旅巴公司表示無力償還銀行貸款，估計有逾50部巴士被拖走，大聯盟收到超過500個A01旅巴牌主簽名，即將會向立法會申訴部申訴，要求政府援助A01旅巴。大聯盟召集人李貴平表示，政府應在防疫措施上與內地步伐一致，儘早通關。