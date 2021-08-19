全港逾5,000幢三無大廈　學會建議推小區管理　集數幢大廈聘物管

香港有不少「三無大廈」，即大廈既無業主立案法團、又無居民組織，亦無管理公司，當中大部份為單幢式舊樓。

香港房屋經理學會今日（19日）表示，新冠肺炎疫情進一步揭露三無大廈，衛生欠佳等問題。學會建議本港嘗試推行「小區管理」模式，於較多三無大廈的地區，劃出指定範圍，集合數幢大廈，如有40至50伙為一區，便可合力聘請物業管理公司，改善居住環境，並攤分有關成本。



香港房屋經理學會今日舉行傳媒午宴，提到三無大廈問題。根據2019年數據，全港約有5,300座三無大廈，該會會長余珍指，相關大廈有不少為舊樓，規模較細，住戶又較多長者，部份業主雖有意聘用管理公司，但由於戶數少，無力聘請。她又稱，在疫情下，欠缺專人清潔、打理的三無大廈衛生問題更明顯。

余珍表示，為解決三無大廈問題，建議應在相關大廈較多的區域，試行「小區管理」模式。學會建議推出先導計劃，集合數幢三無大廈作為一小區，聘請管理公司。她表示，已接洽部份管理公司及業主，暫時反應頗為正面，不過由於相關做法涉及不同大廈，需要《建築物管理條例》修例配合，期望政府會考慮。

余珍又指，先導計劃並無指定地區，但認為上環、九龍城及灣仔等有舊樓群的地區都可試行，只要數幢樓宇集合約40至50伙，便有足夠經濟誘因吸引管理公司，住戶亦可攤分成本。