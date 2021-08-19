消費券帶動餐飲業收益有望升至疫前9成　大型調研助業界轉危為機

疫情反覆，經濟活動受挫，餐飲業重創，如何化危為機是業界最新課題。餐飲聯慈善基金展開「轉危為機」調研項目，檢視未來餐飲生態轉變，冀開拓新路向。香港餐飲聯業協會稱，疫情下顧客消費模式改變及行業職位供求不穩等因素，令業界陷入徬徨，故動用百萬元作研究，希望助業界找出疫情後「新常態」。協會透露，有信心今年整體生意額可回復至疫情及社會運動前的9成，並指消費券對業界幫助很大。



本港新冠肺炎疫情影響，經濟活動受挫。香港餐飲業聯會黃家和表示，疫情將餐飲、零售、旅遊及消費行業陷入寒冬。（黃慧姍攝）

觀望最新失業數字，餐飲業失業率回落至8.6%，8月消費氣氛明顯加強，雖然餐飲業2019年至今先後受社會運動及疫情影響，生意大受打擊，但香港餐飲聯業協會對本年生意持樂觀的想法，預期今年會回升到9成。協會指，消費券對業界生意造成很大幫助，亦促使市民在美食博覽大力消費，但由於不少市民或已用盡第一期消費券，預測消費力難再大幅提升。

疫情未完全脫險，尚未通關仍是業界一大隱憂。香港餐飲聯業協會會長黃家和指，業界接種疫苗情況理想，整體現已達70%，建議業界同業繼續支持接種疫苗。

餐飲聯慈善基金主辦的「轉危為機•迎接餐飲新常態」大型調研項目，將於8月正式展開，調研項目將有7大範疇。（黃慧姍攝）

經濟現復甦苗頭，但餐飲業出現許多新常態，為業界帶來挑戰。如業界反映招募不到員工，由於在行業不景的時候，很多員工都選擇轉行，尤其是散工，所以導致餐飲業的人才流失。另一個奇怪情況是行業轉型，近年有約二千多間食肆結業，同樣有二千多間新食肆開張，但結業的都是比較大型餐廳，開張的則是小型的餐廳。再者，香港食材主要依靠進口，但受環球疫情影響，供應鏈出現變化，價格上升。

為此，餐飲聯慈善基金展開「轉危為機•迎接餐飲新常態」大型調研項目，調研項目包括7大範疇：行業新生態變化、租金走向、人力資源提升、餐飲業電子化、環境衛生問題、食品安全及食物供應鏈，期望調研結果助業界在營運模式作出調整，開拓市場新路向。