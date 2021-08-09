餐具禁膠｜植物纖維餐盒易變軟　餐飲業難選擇　生產商冀勿一刀切

「外賣走塑」不再只是一句口號，環保署上月發表「管制即棄膠餐具計劃」諮詢文件，擬禁售及禁止餐飲業處所提供發泡膠餐具，並分階段禁止向堂食及外賣顧客提供即棄膠，取而代之是可重用或以天然物料製成的餐具。

人人自備餐盒最環保，但餐飲業界形容仍有「漫漫長路」，困難得如夢想。單靠食肆推動或如龜速前進，改用聲稱「環保」的餐具，選擇則五花八門，亦非每款「過關」避開管制，令業界大感困擾。

有生產商透露，即使是純植物纖維餐具，目前無法解決受熱易變軟、堆疊受壓易變形等局限，不適宜承載米線熱湯，認為當局一刀切摒棄可降解塑膠，不公平亦不貼地。



食肆餐具禁膠系列：

餐具禁膠｜01實測外賣派膠量 一餐茶至少8件 有餐廳仍用發泡膠

餐具禁膠｜三快餐集團逾20店堂食仍派膠餐具 有餐廳拒客自備餐盒

▼環保餐具選擇五花八門▼



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環保署建議，新例下可重用、可食用餐具、紙質或植物纖維餐具，以及竹或木製餐具，適用於取代單次使用膠餐具。稻苗學會會長黃傑龍近年收到不少「環保」餐具樣板，有外層為紙但內含膠膜塗層餐具；亦有聲稱生物可降解、氧化式生物可降解，另有純植物纖維款式，價錢較傳統膠餐具貴五成至三倍不等。但在諮詢文件中，這批市面有售的膠餐具替代品，卻大多看似未能「過關」。

「個個供應商都話得，但政府就話唔得，政府應該俾業界明確指引，例如貼認可標籤，方便採購。」黃傑龍無奈說，在選擇餐盒時，餐飲業關注會否容易滲漏、價錢會否過高、供應是否充足。倘最終只能選擇價格貴三倍的純植物纖維餐具，黃認為，政府至少與業界分擔一半成本才合理。

純植物纖維餐具 裝熱湯易變軟

環保餐具供應商韓瑞源出售的產品，八成由竹纖維及甘蔗渣的植物纖維製成，加入食用防水防油劑，相信可在食肆餐具「禁膠」後，成為替代品。他說，把植物纖維埋在泥土，約90天可自然分解，不會產生毒素。但植物纖維始終有弱點，當食物溫度過高、水分多、存放時間太久聚積過多水氣，又或太多飯盒堆疊受壓等，都會影響耐用性，甚至變軟變形，不適合提供湯麵的食肆及學校飯餐。

為填補上述局限，韓瑞源近年在竹漿製成的餐盒，加入氧化式生物可降解塑膠（oxo-biodegradable plastic）塗層，盛載效果接近塑膠。他說，與氧化式可分解塑膠（oxo-degradable plastic）不同，毋需特定溫度濕度，只要有微生物環境，可分解所有塑膠，適用於熱食，「由好唔環保到好環保，有無空間俾人逐步嚟？政府籠統歸類降解膠唔係真降解，唔太公平、唔貼地」。

韓瑞源指，製作環保餐具所需的地方、工序、機器及人手都較多，即使市場需求增加，但按目前技術，價格無法去到塑膠產品水平。（余俊亮攝）

環保署：欠充足資料證明 可合理時間內完全生物降解

環保署回覆指，近年市場上有不少標榜可降解或可生物降解的「替代塑膠」產品，大多只能在特定條件下，如紫外線或熱力才可加速降解，現時未有充足資料證明，這些產品在海洋環境中，能於合理時間內完全生物降解。

至於氧化式塑膠，碎化後最終會變成微膠珠，影響海洋生態甚至進入人類食物鏈。因此，管制計劃建議，被禁用的即棄餐具，涵蓋各類氧化式可分解塑膠、以玉米澱粉、木薯或甘蔗等生物基所製成的生物降解塑膠、及含塑膠薄膜塗層的餐具等。

發言人表示，會就非塑膠即棄餐具替代品提供更全面資訊，罰則會參考外地經驗或本地相關法規水平，讓業界及市民容易適應及過渡。

疫下自攜餐盒外賣要闖心理關卡

除考慮引入替代品取代膠餐具，鼓勵市民自攜餐盒，又是否更環保途徑？環運會及環保署今年6月底起，曾在灣仔稅務大樓和荃灣愉景新城，提供免費可重用餐盒借用服務，為期兩個月。市民只需用八達通繳付20元按金即可借用，退還餐盒時取回按金，亦毋需清洗，首月共借出約1,600次。

身兼環運會主席的黃傑龍起初不看好試驗計劃，他解釋，疫情下市民抗拒自攜餐具，先要令市民相信餐具乾淨，同時要市民光顧的餐廳接受，目前成績已相當不錯。他認為，疫情後情況或再「好啲」，但要做到人人自備餐盒仍有「漫漫長路」，困難得猶如一個夢想。

「返工前要諗好今日會唔會買外賣，帶定盒放喺袋中，但大多數人要到食飯前才諗，或夜咗放工先買外賣、唔煮飯。」他指，市民要接受生活方式有大程度改變，是次立法或成改變的契機。

未禁賣膠餐具憂有灰色地帶 食肆旁開店或成「新興行業」

黃直言，「食肆自行推動走塑，一定失敗，一定無辦法做到普及，唔方便又成本高」，建議當局參考目前「回樽機」安排，全港設置「回盒機」，餐盒大小由餐飲業取得共識，令市民買外賣時，不必擔憂不夠放；任何一個回收點均可退還，並可用八達通取回按金，相信要政府牽頭、委聘承辦商執行才成事。

是次管制針對餐飲業處所，作為受影響一方，黃傑龍認同立法方向，亦感刻不容緩。其集團旗下食肆基本已符合政府首階段要求，但膠餐具非禁售，他擔心日後衍生新興行業，有人在食肆附近出售平價膠餐具，或改為光顧食物工廠，「客人麻煩咗，食肆成本高咗，但超級市場仍然任人買，有咩意思？」

環運會及環保署與餐飲業界2019年曾舉辦「外賣走塑 餐具先行」運動，合共減少使用約240萬套即棄餐具，亦派出3.8萬套不銹鋼餐具。黃傑龍認為，這是第一步，令市民由無變有可重用餐具，至於確實會否重用，涉及教育問題，屬未來工作重點，「不改變行為，派幾多嘢都無用」。（余俊亮攝）

管制涵蓋食物工廠、超市 未禁售膠餐具

環保署表示，任何經營餐飲的處所，其出售或供應的食物或飲料可供顧客堂食或外賣作即時進食或飲用，即適用管制計劃；如食物工廠、超市等經營餐飲符合有關情況，同樣受管制。

但是，計劃無建議禁止或限制即棄膠餐具的生產或進口。環保署沒解釋原因，僅指鼓勵盡量避免使用任何即棄餐具，又稱已有不少餐廳主動停用即棄塑膠餐具，並使用替代品，大眾走塑意識亦不斷提高，冀政府、工商業界及市民一起承擔環保責任。