疫苗抽獎｜總商會第三輪抽獎有結果　即睇中獎名單　下輪9.2舉行

【打針/接種疫苗/谷針/抽獎/優惠/送樓/凱滙/信和/恒基/黃金/送車/現金券/免費車票/疫苗假期】為響應政府「谷針」政策，不少企業推出疫苗大抽獎。當中香港總商會於今日（19日）舉行第三輪抽獎活動，合共抽出1,009位幸運兒，而今輪獎品包括每張約值20,000元港鐵全年車票、價值10,000元的中環置地廣場購物禮券等。



未能獲獎的市民亦不用灰心，因9月2日將舉行第四輪抽獎，未被抽中者將自動進入下一輪抽獎；而第四輪抽獎獎品包括太古地產贊助500份價值10,000元的購物禮券。



▼總商會第三輪抽獎得獎名單▼



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總商會「香港做得到！」第三輪抽獎今日舉行，總值接近600萬港元，包括每份價值10,000元的崇光百貨購物禮券、每份價值10,000元的惠康購物禮券、每份價值5,000元的三個月約會配對服務、PlayStation 5等。得獎者將在抽獎後2天內獲短訊通知，並須於總商會發出通知後10天內預約指定時間領獎。

領獎須出示疫苗紙本紀錄

領獎方面，得獎者須在抽獎後12天內，於指定時間及地點親身領取獎品。領獎時須出示由總商會發出的短訊通知、香港身份證正本、新冠疫苗接種紙本紀錄正本或政府「醫健通eHealth」手機程式，又或「智方便」應用程式內的紀錄。得獎者亦須簽署一份書面同意書，同意總商會向香港特區政府核實其疫苗接種紀錄。

下一輪抽獎將於9月2日進行，並於抽獎舉行日期前一天的晚上11時59分59秒截止登記。

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▼總商會抽獎活動將送出總值逾4,000萬元獎品▼



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