修樹奪命工傷｜死者家屬康文署代表開會　商恩恤金未果　明見署長

康文署樹木組55歲女技工曾賽茹昨（18日）在西環修剪樹木期間，不幸因升降台吊臂折斷意外而喪生。今（19日）下午，死者家屬與樹木組代表會晤，惟協助家屬的工業傷亡權益會指會議未有結果，處方既未承諾發放特別恩恤金，亦未交代意外原因，會面安排雙方未達共識。家屬將於明天與康文署署長劉明光開會商討。



下午3時許，死者的丈夫和三名子女在工權會陪同下，與康文署樹木組代表開會，其間家屬要求署方交代事故原因及賠償問題。會議歷時近4小時，至晚上近7時結束，但暫時未有結果。工權會稱，署方在會上只講解女死者所屬的編制及工作等，對於家屬追問意外成因，署方暫未有解釋。

至於賠償問題，家屬原本期望署方先發放恩恤金，以解燃眉之急，但工權會引述署方代表提出，以死者的公積金、未支付的薪金、加班費及大假錢等，用作預支恩恤金。工權會直斥署方建議安排涼薄，與家屬期望不符。家屬將於明天返回事發現場進行路祭，並再與康文署署長劉明光會晤，開會商討善後安排。

▼今晨家屬到殮房認屍，相擁而泣▼

+ 3

事發於昨（18日）上午9時許，兩名康文署樹木組技工於西環水街及德輔道西交界路段登上升降台修剪樹木。其間吊臂懷疑機件故障折斷，兩職員隨升降台由約7米高位置急墜4米，猛撼工程車身。55歲女工曾賽茹一度被困於升降台及半空，她陷入昏迷由消防救出，惜送院後不治。另一名46歲姓陳男職員肋骨骨折，送院治理。