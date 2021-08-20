修樹奪命工傷｜疑扣退休金當恩恤　家屬斥康文署扣「血汗錢」涼薄

康文署55歲女修樹技工曾賽茹，前日（18日）飛來橫禍魂斷升降台。曾賽茹的兒子劉先生指，昨（19日）與康文署代表會面，對方透露將亡母部分長期服務金、退休金，用作支付恩恤金，家屬坦言署方扣「血汗錢」的做法涼薄，完全不考慮家屬感受及不近人情，「呢啲係我阿媽嘅血汗錢！」對於母親忽然離世，劉先生指一家遺下哀痛思念，更感前路茫茫，他指今日（20日）家屬將會再與康文署代表會見，盼望署方盡快交代亡母死因及恩恤安排。就事件《香港01》已向康文署查詢。



日前，康文署樹木組兩工友在西環修樹，升降台疑折斷導致一死一傷。55歲女死者曾賽茹的長子劉先生向《香港01》表示，昨日（19日）康文署代表與家屬會面，商討有關死者恩恤金安排，署方提出將母親部份長期服務金及退休金，用作家屬的恩恤金，「呢啲係我阿媽嘅血汗錢，完全唔係恩恤，係我阿媽應得嘅錢。」

劉先生坦言接獲消息後，晴天霹靂，有感做法屬「羊毛出自羊身上」，質疑署方的做法「涼薄」及不近人情。他表示，昨日與康文署會議上，署方人員未有明顯指出意外成因，對方亦未能提供維修及檢查紀錄等資料，甚至造成母親致死原因仍未明，希望署方盡快交代詳情。

他續指，母親加入政府工作近20年，曾經獲頒優秀公務員獎，曾經服務食環署及康文署園藝部，約8年前轉至康文署樹木組工作。劉先生無奈道：「近年一家生活都有好轉，點知媽媽突然走咗。」對於母親因公殉職，一家感到彷徨、無助及擔憂，劉指父親已經退休，三兄妹雖已成年，唯一家生活拮据、目前為殮葬費感憂慮。

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▼昨日家屬到殮房認屍，相擁而泣▼



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事發於周三（18日）上午9時許，兩名康文署樹木組技工於西環水街及德輔道西交界路段登上升降台修剪樹木。其間吊臂懷疑機件故障折斷，兩職員隨升降台由約7米高位置急墜4米，猛撼工程車身。55歲女工曾賽茹一度被困於升降台及半空，她陷入昏迷由消防救出，惜送院後不治。另一名46歲姓陳男職員肋骨骨折，送院治理。