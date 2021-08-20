海洋公園邀投資者合作發展　可單獨營運主題園區　最快今年底招標

海洋公園改革營運模式，今日（20日）邀請投資者以「BOT模式」合作發展，將展開投標資格預審，其後於今年年底或2022年年初進行招標。
海洋公園指，有意競投的投資者可提出對其中一個園區的發展意向，或就兩個收費園區的特定部份，提交營運意向。有意競投者可於8個星期內回應及提交建議。
海洋公園指，就未來發展策略，將邀請有意競投者以「建設、營運、轉移」（ BOT）模式模式合作發展，並將分為兩個階段，會先預審投標資格，並將於今年年底或2022年年初 進行招標。
投標資格預審程序，將審核有意競投者是否符合進入招標程序的相關資格，同時把投標者數量，維持在切實可行的範圍內，確保他們在公園未來發展、保育及教育方面有共同願景。
海洋公園指，日後將分為三個主題區，分別為免費入場的山下園區、山上園區的歷險主題區及健康主題區。 有意競投者可以提出對一個、兩個或全部三個主題區的營運表達興趣意向。至於歷險主題區及健康主題區，亦歡迎有意競投者，提交對區內特定部分的發展及營運意向。
海洋公園亦提到，日後於免費入場的山下園區，將設露天餐飲區、室內消閒設施和活動，以及兒童玩樂專區，而公園現有保育及教育景點設施，將可按次付費享用。歷險主題區則於現有「急流天地」的所在位置；而健康主題區設於園內兩個地點，第一個位於山上園區的南端，目前設有機動遊戲；第二個在全新水上樂園的西面、公園毗鄰的未開發用地。
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