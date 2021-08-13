海洋公園示愛恩物　跳樓機月底說再見　操作員：有初戀或都因為佢

海洋公園改革，不少屬於大家童年回憶的機動遊戲將面臨陸續清拆的命運。其中，

「極速之旅」（即「跳樓機」）成為改革下時代選中首階段清拆的一群，與「越礦飛車」及「滑浪飛船」一起於本月底正式退役，成為大家的集體回憶。



俗稱「跳樓機」的極速之旅，達20層樓高（62米）。有人認為此遊戲「貼錢買難受」，但亦有不少人玩得不亦樂乎。



坐上座位、扣好安全帶及安全欄，座位徐徐上升，升至最高點時，呼吸也隨之而停頓，靜候那一下機械的減氣壓噴氣聲，然後就以每小時65公里的速度急降。人在這種環境，會忽然變得很大膽。有人不顧一切放聲大叫，也有人乘機向身邊人大叫「我愛你」。在這種環境下示愛究竟想不想對方聽到？不得而知，但就因為這種特性，令跳樓機成為海洋公園內最炙手可熱的月老。曾經操作跳樓機、園區的區域經理李浩賢坦言「呢部機幾乎日日都有人大聲示愛」，更精警地補充道：「你成功有初戀可能都因為跳樓機。」



【海洋公園機動遊戲．集體回憶系列一】

海洋公園區域經理李浩賢坦言有擔心過作為80後90後上中學時的個個片段已被遺忘，說著不希望他只是一個小歷史「你成功有初戀可能都因為跳樓機」。（張浩維攝）

現年17歲的「極速之旅」（即「跳樓機」），於2004年由美國運抵香港後，就一直聳立在山腰附近。每次經過海洋劇場，未見到真身已聽到響徹雲霄的尖叫聲。在這17年間的升升降降，見證着不少戀情的誕生，也見證了不少人求愛失敗，也算是成長的一課。

跳樓機就像鼓勵你示愛的中學同學

「跳樓機」是不少80後、90後一代青春回憶的代表，亦陪伴着這批人成長的朋友。帶著暗戀已久的人、操作員李浩賢笑言看過不少奇怪事，他形容跳樓機往往讓人想起中學階段，像是你的中學同學，那個會鼓勵你，讓你有勇氣向意中人示愛的朋友。

李浩賢像介紹一位老朋友般：「呢部機幾乎日日都有人大聲示愛，說我愛你。但都唔係必然求愛成功，只係令人有這份勇氣，好多人示完愛最叻就叫完扮無事。」多年來聽著無數「我愛你」的他，說初戀才會有這份羞澀，要靠跳樓機冉一把。不論在哪個年代，在跳樓機上示愛的通通是中學生，雖然是否求愛成功不得而知，但李浩賢說：「只知係成功的開始，起碼會承認嘛！」

他形容，跳樓機上的示愛方式大同小異，由忐忑、靜待時機、放聲大叫、等待回應，全部在30秒內完結。「到氣壓聲第一聲響，第二聲響…不久就聽到乜乜乜我愛你，勁大聲，但係男定女叫真係聽唔出…但九成九都係中學生，不知幾青春！」作為旁人也享受去看著如此青澀的片段。見慣了大大小小示愛場面的李浩賢還觀察到一件事，就是示愛時大家都喜歡「撻全朵」。

「（跳樓機）上升時好多人開始懷疑人生，大家都好靜；但當急墜時，大家一係就大叫粗口，但最多人叫係中文全名，可能部分人本來想表達一啲嘢，但未講完就落左黎…可能人到最驚的時候，心底最重要的人浮面，所以講出全名出來。」他更建議，若想知道自己生命中最重要的人，可趁跳樓機未正式退役前到海洋公園玩一次。

那一個又一個畫面，可能在多個年代的學生們目睹過、經歷過。李浩賢也說，每年暑假、九月秋天一到感受也很深，「中學生最多呢兩個時段來，永遠最有趣童真，示愛聲又最多，現時這刻聽慣不怪…」但今年的學校秋季旅行，可能少了一個放開自我的好地方。

有脾氣的港女 聽機械聲如聽心跳

屹立了17年，每天吹着海風，跳樓機在維修人員眼中，也像一位「有脾氣但又體弱的港女」。認識了十多年，維修人員總能靠着每一下機器聲，去判斷機械操作是否正常，「就像聽心跳」一樣。每天為機器作例行檢查，但到轉天氣，以及吹海風吹久了，跳樓機總會出現或大或小的毛病，但有趣的是，它卻永遠能在開園前最後一刻「康復」，因此就像喜歡耍脾氣的港女，教人又愛又恨。

與跳樓機朝夕相對十數載，作為操作員及接待員的李浩賢怎會沒有不捨，他無奈表示：「既然無法留下，最後日子只希望佢華麗風光一刻完結，可以成為遊園者難忘的回憶。」他也有用自己的方式，與這位老朋友說再見：「我地預先拍下360片段，每一個方位都有畫面，當佢已經不存在，我可以用來享受下佢，但相信感覺係會不真實，質感上，下墜一刻pat pat離地那感覺永遠都返唔到黎。」