屹立37年　海洋公園經典滑浪飛船告別港人　保養經理：佢仲好健康

海洋公園改革，不少屬於大家童年回憶的機動遊戲將面臨陸續清拆的命運。其中，「越礦飛車」成為改革下時代選中首階段清拆的一群，與「極速之旅」（即「跳樓機」）及「滑浪飛船」一起於本月底正式退役，成為大家的集體回憶。



對於海洋公園的遊樂設施，最近以「一雞死一雞鳴」來形容，似乎最為貼切不過。因為，正當大家對將於9月21日正式開幕的水上樂園翹首以待時，有着37年歷史的「滑浪飛船」將於本月底寫進歷史。它是早期園區內難得老少咸宜的機動遊戲，讓同坐一條船的遊人渾身濕透。它常見於80至90年代電視劇、電影情節，令此機動遊戲更加經典。園區的區域經理李浩賢慨嘆：「要興建水上樂園這個新基建，打造新的集體回憶，可能就係要犧牲部份現有嘅集體回憶。」



【海洋公園機動遊戲．集體回憶系列三】

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也許到訪海洋公園的遊客，已鮮有人是為了滑浪飛船而入場。不過，這個在1984年引入海洋公園的遊戲設施，一早已成為大家的集體回憶。數年前無綫電視深夜翻播的處境劇《卡拉屋企》，片頭主題曲差不多全部外景於海洋公園拍攝，這些繩索等，全部是第一代海洋公園的遊樂設施，藝員鄭敬基等人坐着的正是滑浪飛船，此外，不少80年代90年代的電影，滑浪飛船總亦出客串登場。

數年前無綫電視深夜翻播的處境劇《卡拉屋企》，片頭主題曲差不多全部外景於海洋公園拍攝，片段的58秒一幕，藝員鄭敬基等人坐着的正是滑浪飛船。（tvb mv截圖）

機動遊戲保養部經理施國基則説，滑浪飛船的結構較為簡單，但由於機件長期浸於水內，較為容易變壞生銹，冬天需要關閉整個遊樂設施，將所有水清走做定期維修，可能維修成本比較高，但整體的操作是正常理想的，他慨嘆，此機動遊戲雖然已經比較舊，但整體來說仍然可以繼續遊玩，「身體」仍然非常健康。

已有37年歷史的滑浪飛船，「他」於月底隨著海洋公園轉型、與附近約五分鐘步行路程的越礦飛車，一齊被清拆。（張浩維攝）

相比起較新型的機動遊戲，滑浪飛船的刺激感略遜一籌。遊客主要是坐在小船上，由小船帶着緩緩攀爬上高點，然後順着水流，在九曲十三灣的水道上漂流，時快時慢。最後，小船進入一個暗黑的山洞，出山洞的一刻，小船將俯衝下約10米高的滑梯，坐在最前者會被水花濺濕。整趟旅程約為3分鐘左右，對於一個興建於80年代的遊玩設施來說，也頗為刺激。

有份負責照料滑浪飛船的李浩賢形容，它就像一個有歷練的中年人。因為遊客坐上小船，表面看似平靜，大家可以在船上談天說笑，沿途有不少暗湧，到了最後迎來最刺激的一刻。不過，慢慢地，滑浪飛船成為了海洋公園的配角，很多時候，是因為越礦飛車太多人排隊，遊客於是才先玩滑浪飛船，以消磨時間。

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海洋公園區域經理李浩賢（圖右）慨嘆着，「要保留水上樂園這個新基建集體回憶，可能就係要犧牲現時部份本身有嘅集體回憶。」，而（圖左）為機動遊戲保養部經理施國基。（張浩維攝）

兩位工作人員不時重複說是為了配合公園的未來發展，將滑浪飛船、極速之旅及越礦飛車關閉，可能是配合整體發展的過程，但言談之間，李浩賢亦希望這些陪伴港人成長的遊樂設施，可以在正式與大家說再見前，讓大家再玩一次感受一下，因為「他們真正存在過，並非只是相片中出現過。」