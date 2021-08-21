七月十四｜疫下盂蘭冥通護照外幣搶手　紙紮舖：唔知係唔係為移民

今日(21日)為農曆七月十四，傳統為盂蘭節正日，被視為「燒街衣」的「高峰期」，長沙灣一帶紙紮舖不少客人購買祭品，有負責人表示，疫情影響下，部分客人花費少了，平均減少一成生意。

另外，不少國家有地方管制下，不得輕易離港，造就不少人購物護照套裝、外幣冥通，成為「兑匯找換店」，「返唔到大陸都要祭祖嘅，所以多咗人換人民幣，俾佢哋鍾意買乜就買乜，呢兩年多咗英鎊、加幣、日元，係唔係為咗移民就真係唔知，連埋Passport套裝咁樣買。」



英鎊冥通是近年推出的新產品。（梁煥敏攝）

以往的農曆七月，相傳「鬼門關大開」，不少善信會均到紙紮舖購買金銀衣紙、香燭冥鏹等，到街上「燒街衣」布施遊魂野鬼。今日(21日)為農曆七月十四，傳統為盂蘭節正日，被視為「燒街衣」的「高峰期」，長沙灣一帶舊區不少紙紥舖，街道上，不少人在購買化寶製品，準備於晚上時間「燒街衣」，浚興衣莊負責人蘇小姐表示，疫情影響下，部分客人花費少了，平均減少一成生意，平均買100多元祭品，但亦有客人望燒街衣「儲公德」，願意買多些衣紙、冥通等化寶，祈求事事順利。

不少國家有地方管制下，不得輕易離港，有紙紮鋪負責人表示，不少人購物護照套裝、外幣冥通，成為「兑匯找換店」。（梁煥敏攝）

「鬼節」傳統上為街上「孤魂野鬼」化寶，但仍有不少人同時為已過世的祖先、親人送上心意。蘇小姐表示，疫情影響下，港人要回內地有困難，加上不少國家有地方管制下，不得輕易離港，造就不少人購物護照套裝、外幣冥通，成為「兑匯找換店」，「返唔到大陸都要拜先人嘅，所以多咗人換人民幣，畀佢哋鍾意買乜就買乜，呢兩年多咗英鎊、加幣、日元，係唔係為咗移民就真係唔知，連埋Passport套裝咁樣買」

另外，港人喜歡到處「覓食」，又懂得享受，同樣會將心比己，為過世先上購置「美食」。訪問期間，不少客人購置一袋又一袋「美食」，表示為家庭親人而購買，蘇小姐説，「食物長買長有，今年冇得去旅行，多咗阿拉斯加長腳蟹、來自馬來西亞嘅榴槤，雖然部份製品個樣麻麻哋，其實燒畀先人，好多人都只係心安理得，我都自己舒服安心。」

D24榴槤為今年的新產品。（梁煥敏攝）

近年政府嚴厲執法下，加上不少新建樓宇的防火設施較嚴謹，令「燒街衣」這個傳統文化慢慢式微，蘇小姐説，比起疫情，其實環保概念對「燒街衣」文化影響更深遠。部份客人由於居住地方不能「燒街衣」，要走到附近大型屋邨或大型屋苑化寶，有些人因此不再燒街衣。

另外，疫情之下，紙紥防疫產品的銷量的確不俗，馬來西亞近日出現疫苗紙紥品，蘇小姐說，有關產品在港仍然未有發行，內地廠商仍然「研發中」相信於年底時間會可以出售，「內地模仿力好強，相信好快會有，係唔係只有科興或者國藥就唔知，相信只會寫冥通疫苗。」