社會房屋非只四面牆　支援與聚會添溫暖　社聯稱住戶反映瞓得好咗

香港基層住屋問題從來嚴峻，香港社會服務聯會社會房屋共享先導項目，3年間讓約700戶受惠。該項目近獲「亞洲傑出家庭工作計劃」嘉許，負責的項目總監何俊傑今日（22日）表示，社會房屋共享非只為住戶提供「四面牆」，同時會有社工支援及恆常聚會，住戶皆反映不論是生活環境及財政壓力均見改善，「瞓得好咗」。

他又期望，可為其他社會房屋提供經驗作為借鑒，今次項目亦足證社福機構介入後，可釋放更多閒置土地，提供更多住屋供應。



除共享房屋外，社聯亦推出首個「組合社會房屋計劃」的南昌街項目，並命名為「南昌220」。（社聯提供/資料圖片）

社聯及香港仔坊會獲「亞洲傑出家庭工作計劃」獎項

亞洲區家庭研究聯盟主席朱楊珀瑜出席商台節目《政好星期天》時表示，受疫情影響，原於11月舉行、以「家庭為先」(family first)為主題的實體研討會，改為網上進行，「但反而多咗人參加」，有來自11個國家地區、約730人報名，較以往約400人為多，情況令人鼓舞。大會亦同時舉辦「亞洲傑出家庭工作計劃」決賽，經兩輪甄選後共有8個隊伍參與其中，社聯及香港仔坊會雙雙獲獎。

社聯社會房屋共享計劃項目總監何俊傑 (資料圖片)

社聯社會房屋共享計劃項目總監何俊傑表示，有關計劃「非只提供四面牆」，為有需要家庭提供可負擔房屋外，亦有社工提供互動服務及支援，並會每月舉辦聚會，「大家傾吓生活、單位問題」。他舉例指，以深水埗南昌街項目為例，社工會尋找地區不同資源，例如為住戶串連地區康健中心等。

社會房屋平租金減財政壓力 家庭爭拗減少

他又指，劏房戶一般比較孤立無援，以及財政匱乏，但搬至共享房屋後，租金相對便宜，家庭財政壓力隨之減輕，居住環境改善，亦令家庭爭拗減少，子女亦有較多空間學習，

「成個氛圍環境改善咗，都瞓得好咗」。

他指，社會房屋共享計劃屬於先導項目，3年間共提供506個單位，共有600至700戶受惠。計劃開展初期，有聲音憂慮租戶流轉率高，但隨後發現運作順暢，釋除疑慮，他期望項目可予其他非牟利機構或社福機構，提供社會房屋的相關經驗。他認為軟件上而言，港府興建公屋時，亦可與社福機構多作聯繫，另今次項目亦引證有社福機構介入後，可釋放更多閒置土地。

辦跨代共融主題活動 冀參加者將經驗帶回自身家庭

香港仔坊會社會服務總監黃心怡則表示，坊會所舉辦的活動以「跨代共融」為主題，刻意安排不同年齡層的參加者共聚，讓他們擁有共同目標，合作完成不同的項目，包括舉辦音樂會或社區畫廊等。她說，雖然參加者在過程中會有爭拗，但經社工協調後，他們會學習互相欣賞，甚至會在活動後建立長久的友誼，並將經驗帶回自身的家庭。