媽媽的神奇小子｜導演籲關注殘障運動員︰啲人真係唔記得蘇樺偉

本港運動員東京奧運會創下歷史性佳績，取得一金兩銀三銅共6面獎牌，掀起社會一輪奧運追星熱潮。碰巧的是，改編自殘障田徑運動員「神奇小子」蘇樺偉的熱血港產片《媽媽的神奇小子》，亦於上周在電影院上映，截至上周六（21日），票房已突破800萬港元，或有望突破1,000萬元的大關。

《媽媽的神奇小子》的導演尹志文表示，拍該劇最大目的是為了讓港人回想起蘇樺偉，以及更多寂寂無名的殘障運動員。「香港有個蘇樺偉好成功，點解佢嘅故事唔攞嚟講呢？跟住我就問下身邊人，睇下記唔記得蘇樺偉，原來啲人又真係唔記得。」

電影其中一幕，蘇樺偉於樹下吃著飯盒向教練說，「我而家都唔係運動員，我而家係速遞員呀嘛。我返去跑步嘅話，每個月政府津貼得3,000蚊咋。」事實上，蘇樺偉於2000年的殘奧會獲得三金的佳績，但所有獎金合共竟不足20萬元。尹希望港人能年年月月關注運動員，而非每4年一次的突然關注，例如我們可先走出第一步，理解退役運動員的近況。



蘇樺偉終身受痙攣和弱聽之苦

香港神奇小子的故事，源於39年前的一所醫院，當時一個嬰兒落地呱呱，隨即發現患上黃疸病。雖然在醫生及家人的堅持下，從死神手中搶回性命，但因黃疸上腦令腦部受損，後遺症終身受痙攣和弱聽之苦，直至4歲才踏出人生第一步。不過，「天降大任於斯人也」，先天殘障並沒有阻止蘇樺偉的步伐，整個運動員生涯更於殘奧會奪得共6面金牌，並多次打破殘障運動員100米及200米賽跑的世界紀錄。

輸在起跑線 贏在終點線

「蘇樺偉比賽嘅時候，就算係同等級比賽，佢其實係用唔到起跑器，因為佢嘅手指支撐唔到身體用起跑器。你會見到好有趣一樣嘢就係，永遠蘇樺偉起跑成日都係最尾嗰個，但係最厲害嘅地方係，你會見到佢一個一個人咁追上嚟，最後第一個衝過終點。」

《媽媽的神奇小子》為導演尹志文首次執導的電影，他於2013年已開始構思將蘇樺偉「輸在起跑線」的故事搬上大螢幕。在成為導演以前，他有一段時間負責編劇的工作，時常尋找不同的電影素材。因此他在接觸到蘇樺偉的故事後，心想「香港有個蘇樺偉好成功，點解佢嘅故事唔攞嚟講呢？跟住我就問下身邊人，睇下記唔記得蘇樺偉，原來啲人又真係唔記得。」

政府每月津貼僅得3000元

相信《媽媽的神奇小子》中有多句對白，均令觀眾不禁淚目，例如電影中蘇樺偉的母親哭訴，「十幾十幾年嚟，你攞咗好多好多金牌。我同自己講，我個仔係天才，我個仔係唔普通嘅人，但你跑埋呢一屆，你仲可以跑咩？好快冇人記得邊個係蘇樺偉！」或是蘇樺偉於樹下吃著飯盒向教練說「我而家都唔係運動員，我而家係速遞員呀嘛。我返去跑步嘅話，每個月政府津貼得3,000蚊咋。」

回想1996年阿特蘭大奧運會，當時「風之后」奪得香港奧運史上第一金，自此李麗珊的名字在香港變得家傳戶曉。但其實蘇樺偉於同年的殘奧會中，亦奪得運動員生涯中首面殘奧會金牌，更於4年後的悉尼殘奧會中，橫掃100米、200米、400米3個項目的金牌。不過就如尹志文所言，20年過後又有多少港人還記得「神奇小子」蘇樺偉呢？

曾於劉德華歌迷會「華仔天地」擔任文員

而翻查資料，雖然蘇樺偉於2000年的殘奧會獲得佳績，但所有獎金合共竟不足20萬元，遠低於健全運動員的獎金。不過他有幸獲得貴人相助，明星劉德華當時了解殘障運動員的困難，為了讓蘇樺偉的運動員生涯，不至於因柴米油鹽而終結，便安排他到歌迷會「華仔天地」擔任文員。然而並非每人均有幸遇到貴人，其他殘障運動員退役後的困難，更可想而知。

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《媽媽的神奇小子》為導演尹志文首次執導的電影，他於2013年已開始構思將蘇樺偉「輸在起跑線」的故事搬上大螢幕。（羅君豪攝）

尹志文冀港人並非心血來潮「突然關注」運動員

尹志文說，拍《媽媽的神奇小子》的最大目的，是為了讓港人回想起蘇樺偉，以及更多寂寂無名的殘障運動員。他希望港人能持續關注運動員，而非每4年一次心血來潮的「突然關注」，例如我們可先走出第一步，理解退役運動員的近況，才能得知以什麼方法幫助他們。

尹更以電影的優先場為例，指有觀眾於謝票時，向他表示能夠出一分力幫助運動員，「我都好感恩有人睇完會問而家蘇樺偉點呀？工作如何？甚至有人又話我其實係物理治療師，問佢哋有冇咩需要可以付出到力量，呢個就係我覺得希望呢套電影做到嘅事情。」

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蘇媽第一印象感覺硬朗︰嗰一刻我腦海即刻閃過吳君如

談到對蘇樺偉與蘇媽的第一印象，尹志文認為兩母子的感覺，與網上片段相同。他憶述指，雖然蘇樺偉當時已不年輕，但言談間卻帶著童真；而蘇媽則是一名既硬朗又健談的母親，「所以嗰一刻我腦海即刻閃過吳君如，如果我部戲能夠拍得成，我會好想搵吳君如嚟做。」

最終就如尹志文腦海想像的畫面，蘇媽一角由吳君如飾演，至於成年版的蘇樺偉呢？尹透露，其實劇本於2016年尚未完成，當時透過朋友認識到舞台劇演員梁仲恆，認為他的外型與蘇樺偉相似。更有緣份的是，原來二人自小便是鄰居，同樣於愛民邨長大，因此早已考慮蘇樺偉一角，由梁仲恆飾演。

「其實大家知道蘇樺偉係點樣嘅一個人，你會發覺其實佢講嘢語速、語調或者咬字，令人聽落去好困難。」尹指，為了保留蘇樺偉說話特色，同時顧及觀眾理解對白，必須依賴梁仲恆傳神的演技，創造出「新蘇樺偉」語調。而梁仲恆早前接受傳媒採訪時說︰「有位收音師在當日拍攝完畢後，才知道我本人是沒有殘障。」

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籲電視台密集式轉播殘奧會

其實環顧尹志文過去負責編劇的電影，不乏陰暗或荒誕離奇的風格。但他表示，自2010年以來港人面對的社會氣氛，甚至近年的疫情爆發，令人難免感到身心俱疲，因此除了希望藉著《媽媽的神奇小子》幫助一眾運動員外，亦希望透過蘇樺偉與母親的故事，讓他們奮鬥的精神帶給港人。「可能真係人大咗，我細個睇戲都係鍾意睇悲劇，噏住噏住，好似冇出口咁。但生活已經夠苦，電影係咪應該畀到觀眾力量，畀到開心滿足？」

但現實中社會對殘奧會的關注度，確實遠不及早前閉幕的奧運會，例如民政事務局僅要求5間電視台，每日播放殘奧會的「精華片段」，以及直播其開幕禮和閉幕禮。尹志文認為，電視台能否直播殘運會牽涉不同因素，但他建議電視台可密集式轉播，讓全港市民為殘障運動員打氣。

電影於奧運期間上映屬意料之外︰係一種緣份

雖然部分電視台未能直播殘奧會，但《媽媽的神奇小子》趕及在奧運會熱潮未退前上映，同時疫情緩和，戲院容納人數放寬至85%，正合天時地利人和。尹志文笑言，他並不是預知神童，沒想到港隊於今屆奧運會獲得如此佳績。他透露，夏天是適合觀賞運動電影的季節，原打算於去年暑假檔期上映，卻碰上疫情爆發電影院關閉，故延至今年上映。

正因如此，《媽媽的神奇小子》的檔期，才可機緣巧合下碰上東京奧運，尹志文更增加一年時間，以完善電影中的配樂及特效。「所以掉返轉睇遲咗一年係好事，所以所有嘢唔係預料以內嘅事情，係一種緣份，所有嘢走埋一齊。我地預計唔到，上幾個月都唔肯定東京奧運搞唔搞得成，對未來就算好近距離都唔會知道，所以係一種緣份。」