體育堂猝亡死因　事主母稱兒子曾在校內暈倒　不知子有上體育課

疑患有心臟病的中四男生，前年3月在校上體育課期間，突然不適暈倒，送院搶救不治。死因庭今（25日）就其死因作研訊，男生的母親供稱，她曾在其子的「學童健康狀況調查表」中，提及其子有心臟問題，不能進行劇烈運動，但不清楚為何其子一直有上體育課，甚至在運動會參加400米跑步比賽。其母亦提到，由於她不太會繁體字，其子交學校的健康調查表，都是由她讀出，其子自行填寫及代她簽名。



死者肖葉濤，(19歲，中四學生)，肖於前年3月18日在城門谷公園上體育堂跑步期間，數分鐘後突感不適暈倒，送院搶救不治。死因裁判官何俊堯連同五名陪審員處理，料需研訊5天，肖生前就讀的呂明才中學列為有利害關係的一方，並由大律師譚俊傑代表。

肖在2018年上體育課時曾暈倒

肖的母親林梅金供稱，肖於2000年在福建出生，她與丈夫離婚後，肖於2017年6月來港，並在呂明才中學就讀中三。她指肖身體一向都很好，直至2018年6月，肖在學校上體育課時倒地送院，並在仁濟醫院住了3天，醫生指肖的心臟可能有問題，寫了一封轉介信給肖到私家醫院作詳細檢查，並開了很多藥給肖。肖母稱，由於她的廣東話不太好，不知道該些藥物具體用處是什麼。肖住院期間，肖就讀學校的校長亦曾到醫院探望。

死者肖葉濤的母親林梅金稱，其子交學校的健康申報表，都是其子填寫的。(劉安琪攝)

肖自行填寫健康調查表

肖升讀中四的新學年初，校方曾派發一張學童健康狀況調查表，肖自行填寫表格，在有沒有到醫院進行過手術一欄劃了剔，並交由繼父簽署。後來，校方知道肖曾在上課期間暈倒送院，遂要求肖進一步補充。在補交的調查中，寫道肖有先天心臟疾病、呼吸有些困難、心臟疼等問題，及不能做劇烈運動。

肖升中四後曾在上課期間暈倒

肖母稱，由於她不太會繁體字，所以調查表內容是由她讀出，肖負責填寫表上，並代為簽名。其後，肖亦有數次身體不適請假及早退。2018年11月，肖再度在上課期間暈倒，需要肖母接他回家休息，但沒有到醫院檢查。

事發早上未覺兒子不舒服

肖母續稱，其子在案發當日早上沒有任何不舒服。她提醒肖要服藥，見到他拎著藥物，但沒有親眼見到肖服用。及至上午接近11時，她收到學校通知其子被送往醫院。她趕到醫院時，肖正接受搶救。不久，醫院便發出病危通知書，等到其繼父到場後，肖已宣告不治。

不知子曾參加400米賽跑

校方代表譚俊傑大律師指出，健康狀況調查表的更新是發生在2018年10月，而非在開學初期更新，林否認。被問及是否知道其子升讀中四後，一直有參與體育課，甚至曾在運動會參與400米賽跑比賽，肖母自言不知道，但有向兒子稱他不能上體育課。

案件編號：CCDI-241/2020(DK)