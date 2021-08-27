何栢良倡外傭酒店入住率限75%　否則或交叉感染　觸發熔斷機制

印尼和菲律賓的外傭完成疫苗接種後，下周一（30日）起便可來港工作，抵港後需集中在指定的外傭檢疫酒店隔離，暫時只安排香港荃灣絲麗酒店。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早（27日）在電台節目指出，政府的做法是「行政措施」，擔心若同一時間有大批外傭湧入，即使已完成接種疫苗仍有機會令本港輸入個案大幅上升，甚至會觸發「熔斷機制」，建議酒店入住率應降低至75%才穩妥。他又認為政府放寬海外人士入境，卻將滯留同屬高風險地區的馬來西亞、在當地打針的港人拒之門外不合理，「有啲地方我都睇唔到個邏輯」，要求當局交代。



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何栢良早上在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，菲律賓和印尼的疫情嚴峻，現時開關讓大批外傭湧入，即使他們已完成疫苗接種，亦會令本港輸入個案大幅上升，增加走漏風險，觸發「熔斷機制」，反而會「欲速不達」，甚至「影響全香港市民就好大鑊」，因此要實行先導計劃，形容當局要求外傭集中在指定酒店檢疫是「行政措施」。

他指，荃灣絲麗酒店本身是檢疫中心，認為酒店營運上政府會多加監察，亦會有更多政府人員駐守，相信空氣質素等會較其他檢疫酒店佳。他建議酒店的入住率不應達至100%，否則外傭在6次採樣期間會有污染空氣和走廊的危機，再有酒店交叉感染的事件，認為入住率以75%為上限會較為穩妥。他促請當局加緊監察檢疫酒店的營運，相信當局日後或會考慮使用遠離民居的檢疫中心。

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對於同樣屬於高風險A組的馬來西亞，在當地接種疫苗的港人滯留當地多時無法回港，何栢良認為，馬來西亞屬A組25個國家中風險最高的國家，菲律賓和印尼則分別排第14和19，惟有港人家庭已在馬來西亞打齊兩劑復必泰疫苗，認為政府以世衞嚴格監管機構的條件承認海外國家的疫苗接種證明並不合理，因為名單上36個國家僅代表其製藥標準而非疫苗接種標準，「有啲地方我都睇唔到個邏輯」，認為政府官員必須就此解話，讓市民了解有關差別待遇的原理。

▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼



▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼

