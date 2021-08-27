外傭指定酒店僅一間預計房價繼續升　酒店業：想加入但政府拒絕

政府日前宣布持有印尼或菲律賓當局認可的新型冠狀病毒疫苗接種紀錄的外傭，由下周一（30日）起可以到港，但現時可供外傭集中檢疫的只有荃灣絲麗酒店。有外傭中介表示，今日零時開始預約搶房時顯示，房租每晚800元，較以往預約同星級酒店的約500元一晚的房租貴77.7%。

酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，本港不少酒店，願意配合政府新防疫政策接待到港外傭進行21日檢疫，但被政府拒絕，原因未明，業界失望之餘預計「咁落去房價仲有機會推高！」



印尼或菲律賓當局認可的新型冠狀病毒疫苗接種紀錄的外傭，由下周一（30日）起可以到港，但現時可供外傭集中檢疫的只有荃灣絲麗酒店。（資料圖片）

政府日前宣布持有印尼或菲律賓當局認可的新型冠狀病毒疫苗接種紀錄的外傭，由下周一（30日）起可以到港，但現時可供外傭集中檢疫的只有荃灣絲麗酒店，並僅得409間房，不足應付約近7,000名正待來港的外傭。有中介表示，今日零時開始預約時即搶房，房租每晚需800元，較低價檢疫酒店貴77.7%，檢疫21日需16,800元。有外傭中介亦指房租比平時貴，「5分鐘內就畀人搶晒房」。

印尼或菲律賓當局認可的新型冠狀病毒疫苗接種紀錄的外傭，由下周一（30日）起可以到港，但現時可供外傭集中檢疫的只有荃灣絲麗酒店。（資料圖片）

然而，因外傭陸續到港檢疫酒店需求大增，惟只有一所酒店能提供集中檢疫。酒店業主聯會執行總幹事李漢城回覆《香港01》查詢時表示，本港不少酒店，特別是三、四星酒店，願意配合政府新防疫政策接待到港外傭進行21日檢疫，但被政府拒絕，大多感到失望。

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他提到，現時不少中介公司早於五、六月已為外傭預訂入住檢疫酒店，當時價錢為500多元一晚，入住日期亦要一改再改，至近日終於重新批准外傭來港，卻只批准當中一間指定酒店，酒店被迫取消所有預約，而唯一的指定酒店則加價至800元一晚，不少業界指不能理解港府只批出一間酒店作為指定接待來港傭工入住的原因，以及其標準。

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「酒店都收好多投訴，業界都反映問題，政府一方面要房，一方面又唔俾酒店做，講一套做一套，業界都唔知政府要乜要求？咁落去房價仲有機會推高！」另外，有酒店經營人反映，不少行家願意加入成為檢疫酒店，主要是「客源穩定」惟現時只批出一所酒店，並只有400間房間供應，數量太少。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城指，本港不少酒店，願意配合政府新防疫政策接待到港外傭進行21日檢疫，但被政府拒絕，原因不明。（資料圖片／高仲明攝＿

酒店及餐飲從業員協會指，酒店用作外傭檢疫酒店，變相是只接待高風險地區來港人員，且涉及Delta變種病毒風險較高，相信檢疫酒店會升級防疫裝備、有機會需要為前線員工提供津貼等，成本較普通檢疫酒店更高。另外，協會指多數酒店在前期或會保持觀望狀態，要視乎第一批外傭防疫酒店運作的成效才會陸續加入，相信酒店房費未來會有調整空間。

勞工及福利局長羅致光日前表示，現時先提供一間檢疫酒店，讓外傭輸入有序，又稱當局正物色其他指定檢疫酒店，也會考慮其他檢疫途徑處理有關問題。