唯一外傭檢疫酒店一開即爆　中介靠電郵訂房欠透明：流程好混亂

政府昨日（26日）宣布下周一（30日）起，在印尼或菲律賓完成疫苗接種的外傭可來港工作。菲律賓勞工部早前表示，料有超過3000人通過此方式入境香港，惟當局只安排香港荃灣絲麗酒店作唯一指定檢疫酒店，僅得409間房。



指定外傭檢疫酒店今早開放預訂，不過並未透過網站上的預訂界面，而是需要僱主透過電郵上交外傭資料信息，進行預訂。香港僱傭公會主席陳東風指，多數房間相信已經被代理中介預訂，但仍需要一、兩日等候酒店的確認。他認為這樣的處理流程較為複雜混亂，尤其現實需要酒店確認書之後才可以預訂機票，「容易出甩漏。」

記者已向荃灣絲麗酒店查詢，正在等待回覆。



香港荃灣絲麗酒店（資料圖片／Silka Tsuen Wan, Hong Kong FB圖片）

無法透過網上、熱線訂房 外傭中介：要透過電郵申請

《香港01》記者今日嘗試透過荃灣絲麗酒店的網上訂房系統預訂酒店房間，惟網上系統告知預訂失敗，但沒有顯示房間剩餘數量及可預訂日期。其後再致電訂房熱線，但無人接聽。

香港僱傭代理協會主席、海外僱用中心公司董事經理張結民指，大部分酒店房間已經被中介代理「包晒」，需要透過電郵遞才能遞交訂房申請，換言之過去的網站、熱線訂房等途徑不再可行。他相信酒店房間現時已經「Book到full晒」。

▼看圖睇清外傭來港安排重要資訊▼

陳東風批流程混亂 普通市民難以訂房

僱傭公會主席陳東風指這樣的安排較為複雜，因為以電郵方式遞交申請，無法即時得知是否成功預訂，仍需1至2日等待酒店確認後才能預訂機票。他指，過去幫外傭辦理來港手續，一般是訂好機票後再預訂檢疫酒店。而現在流程相反但當地的飛機並非每日都有航班，且艙位有限，他指有機會出現酒店確認時間後卻訂不到機票的狀況，「好容易出甩漏」。他相信現時酒店房間相信已被中介公司「包場」，普通市民若不知途徑、不熟悉外傭來港手續，如想預訂房間則較為困難。

陳東風亦指，由於房間短缺，故相信僱主日後要用盡方法「搶房」。現時每晚收費800元，即檢疫21天便須16,800元，亦擔心酒店未來會加價。他希望，政府日後會加大檢疫酒店的數目，解決外傭荒。

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▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼



▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼

