僅一酒店供外傭檢疫　僱主憂外傭到港無期　冀用竹篙灣檢疫中心

港府日前宣布下周一（30日）起，在印尼或菲律賓完成疫苗接種的外傭可來港工作。有等待外傭來港的家庭坦言，家中有兩名腦退化長者，現時負責照顧的外傭10月約滿，惟現時僅得一間指定檢疫酒店，擔心外傭不知何時才能抵港，直言「好徬徨」。

該僱主又建議，政府應考慮使用竹篙灣檢疫中心為抵港外傭檢疫，「𠵱家疫情無咁勁，無咁多人需要檢疫，我都肯畀番檢疫費用。」



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港府昨日（26日）公布，下周一（30日）印尼或菲律賓外傭可來港工作，他們必須持有由該兩國相關主管當局確認的疫苗接種紀錄，並在抵港後於指定檢疫設施接受強制檢疫，而現階段暫時只得荃灣絲麗酒店為外傭檢疫。

賴小姐家中兩名長者同樣患腦退化，而其外傭則於10月約滿返回家鄉。她由今年2月時已申請菲律賓外傭來港，然而一直等待到現時其外傭亦未能到港。即使港府公布印尼或菲律賓已接種疫苗的外傭可來港，賴小姐擔憂現時等待來港的外傭達5,000至6,000人，「得一間酒店要排到幾時？」

▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼



▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼



她又無奈指，已預留較長時間提出申請，惟「人算不如天算，咁耐都未嚟到，都好徬徨」。假如菲律賓外傭未能在現時外傭約滿前抵港，她計劃聘請起居照顧員到家中照顧兩老，惟成本一日至少1,000元，開支將大幅上升。賴小姐希望政府可「特事特辦」，考慮使用竹篙灣檢疫中心為抵港外傭檢疫，她亦願意支持檢疫費用；同時政府亦應與更多酒店接洽。

香港僱傭代理協會主席、海外僱用中心公司董事經理張結民估計，政府是因擔心疫情，以「試水溫」方式先安排一間酒店供外傭檢疫。倘外傭來港後確診數字穩定，相信將安排更多檢疫酒店，可疏導「外傭荒」。

根據衞生防護中心資料，目前竹篙灣檢疫中心可即時使用的單位有2,159個。《香港01》正就有關建議向勞工處查詢。