外傭檢疫︱羅致光引過往菲印抵港人數　料1470酒店房方能滿足需求

菲律賓及印尼的外傭如果完成接種兩劑疫苗，下周一（30日）就可以來港，但目前只有一間酒店409間房間供外傭隔離檢疫，以21日隔離期計算，平均每日只能容許20名外傭來港。勞工及福利局局長羅致光表示，下月中可安排多一間專屬檢疫酒店，但承認過往菲印兩國都有約70人來港，21日隔離期計算，大約需要1470房間才能滿足檢疫需求，即使新增酒店有約500間房間，仍有一個距離，承諾會按部就班，同時會探討其他安排。



兩年間來港外傭少四萬 下周開綠燈是配合政策調整

羅致光今早（28日）出席完電台節目後表示，下周一（30日）開放外傭來港是基於政府整體防疫政策調整，而非勞福局刻意「選擇的時間」。他稱當政府開始更新防疫措施時，外防輸入分ABC三組不同風險地區，對高危國家及地區是收緊了安排，所以對於不受世衞確認醫療制度及注射疫苗資料的國家，香港基本上是收緊政策，不容許這些國家的人來港。

不過，羅致光稱明白到香港對外傭的短缺相當嚴重，過往兩年少了四萬名外傭。政府其後決定調整外防輸入政策時，確認了一個條件，當政府與外國訂立大家可以互相確認程序，這些國家的人才可以來香港。

他稱明白到菲律賓及印尼來港的人較多是外傭，所以勞福局及勞工處過往一段時間，同有關領事及政府商討，當確認程序及證明容許通關就可以即時推出安排，所以並非由勞福局選擇時間。

羅致光：荃灣麗絲此刻是唯一酒店可接待外傭

羅致光強調因為菲印是高危地區，會視乎首批來港外傭的檢疫情況及疫情發展，「睇睇受感染百分比」，再決定下一步，「每日都會睇住，如果有需要就會調整」。他又回應檢１疫酒店不足的質疑，指暫定九月中會新增多一間，他又回應外界指政府拒絕了更多酒店１參與接待外傭的指控，指荃灣麗絲「是唯一一間在這個時間可以提供房間，過程中勞福局及勞工處沒有拒絕過任何一間表示有興趣參與此計劃的酒店」。

他又稱政府接觸過一些酒店，希望他們成為專門接待外傭的地方，但有部分不願意參與。