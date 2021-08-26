開學｜福建中學附小擬定全日上課準備　下午無常規課　增情緒教育

開學在即，但因應疫情，全港小學暫時仍只能繼續維持半日制有限度上課時間。位於油塘的直資小學福建中學附屬學校，校方繼續積極為恢復全日制面授課做定準備，爭取全日上課。校長徐區懿華亦表示，計劃在恢復全日制上課後推出新時間表，午膳後不設常規課堂，改為功課輔導時間及彈性安排體藝及個人成長活動。



另外，校方留意到疫情對學生的情緒有一定影響，故計劃於新學年推行情緒教育，旨在教導學生認識自己的情緒、妥善管理情緒以致管理人際關係等。



新學年小學只能維持半日制有限度上課時間，而福建中學附屬學校已擬定一旦可全日上課的新時間表及安排。（李澤彤攝）

小學生未能打疫苗 暫只能半日上課

開學日將至，教育局日前宣布，若學校教職員及學生第二劑疫苗接種率分別達七成，可按實際情況回復全日面授課堂、午膳及參與其他課外活動。惟由於接種疫苗的最低年齡為 12 歲，全日面授措施未能惠及小學，意味新學年小學只能繼續維持半日有限度上課時間。

位於油塘的直資小學福建中學附屬學校，繼續積極為恢復全日制面授課做定準備。（李澤彤攝）

百名教職開學前至少打首劑疫苗

不過，位於油塘的直資小學福建中學附屬學校，繼續積極為恢復全日制面授課做定準備。校長徐區懿華表示，學校已安排全校約110多名教職員，除孕婦外，於開學前最少已完成接種第一劑疫苗。

雖然希望爭取盡快恢復全日面授課，但徐校長指，有別於以往全日制「全天候上堂」模式，學校期望趁機會推出全新的「真全日」上課時間表，即午膳後不設常規課堂，改為30分鐘功課輔導時間，讓學生在校內完成大部分功課，並按每個學生個別需要彈性安排體藝及個人成長活動。

「學生少咗爭執但變相少咗成長機會」

徐校長又指，疫情下實行半日制課堂，留意到同學因為相處時間太少，「少咗爭執但變相少咗成長機會」，加上無法安排課外活動，同學不能夠透過學業以外的地方建立成功感，對個人發展有一定影響。她又直言，疫情已維持一段長時間，未來兩至三年亦未必有適合小朋友接種的疫苗，反問「是否只容許呢一代小朋友喺半日制下成長呢？」

她表示，過去一直有與家長溝通，校方亦做足防疫措施，不少家長都支持和期望回復全日制上課；加上過去幾個月本港疫情相對穩定，她期望教育局容許讓學校逐漸「正常化」。

福建中學附屬學校打算由新學年起推行情緒教育，旨在教導學生認識自己的情緒、妥善管理情緒以致管理人際關係等。（李）

疫情下發現學生需學習更多處理情緒的方法

徐校長指，回復半日制上課後，留意到學生在社交能力及處事上「反應唔同咗」，認為學校有必要加強情緒教育。另外，校方特別於今年6月就情緒教育需要進行調查，以問卷形式訪問了254位校內學生及340位家長。調查發現，逾三成受訪家長認為子女的情緒較疫情前明顯差、波動大，超過九成家長同意子女需要學習更多處理情緒的方法；有四成受訪學生認為同意自己因疫情關係，產生困擾、擔心、焦慮等情緒。

駐校教育心理學家沈李以慧指，疫情下學校改變上課模式，對高年級及小一的學生影響更甚，部份重視成績的高年班學生有機會擔心影響升中，造成心理壓力，一年級學生亦有機會對新環境欠足夠適應時間。故校方打算由新學年起推行情緒教育，旨在教導學生認識自己的情緒、妥善管理情緒以致管理人際關係等。學校會開放4D實驗室，讓同學透過體驗不同情緒主題學習。

福建中學附屬學校校長徐區懿華（左二）表示，留意到學生在社交能力及處事上「反應唔同咗」，認為學校有必要加強情緒教育。（李澤彤攝）

下午時段計劃改為課外活動

除了增強情緒教育，徐校長亦留意到，過去疫情的時間，即使學校實施半日制上課，都能夠完成課程，亦沒有影響學生的學習水平。惟在疫情前，採用全日「全天候上堂模式」，學生放學後還需要參與不同課外活動，疲於奔命，故校方開始著手計劃「真全日」上課時間表。

「真全日」下的新上課時間表，每節上課時間會比以往全日制課程縮短五分鐘，每日設八節課堂，每節30分鐘，期間設兩個小息，所有課堂於每日中午12時55分結束。下午課時段，校方會在午膳後設30分鐘功課輔導時間，其餘時間增設「體藝及個人成長自由時段」，學生可以自由選取有興趣的活動，例如情緒教育、校隊訓練、拔尖補底、多元智能興趣班等。

另外，放學時間將會不變，但同學就無需再花額外時間參與校內課外活動。校方亦計劃新增跨學科學習，因應年級推行不同的跨學科學習課題，內容多元化及具趣味性，例如太空旅行、桌上遊戲設計、生物多樣性等。

福建中學附屬學校打算於新學年推行情緒教育。（李澤彤攝）

準備升讀小六的顏同學，以往放學後不時需要參與校內校隊訓練。他指，過去不時要留校訓練至5時多，「返到屋企6點幾，食埋飯沖完涼8點幾先開始做功課」，若翌日有默書或測驗，「溫埋就冇哂自己輕鬆時間」。升小五的梁同學亦指，以往全日制上課時，放學後需要花額外時間參加課外活動，「另一日有默書但前一日有校隊嘅話，會擔心溫唔哂、有壓力。」

梁媽媽覺得，校方計劃推行的「真全日」上課時間表，不再只側重學業發展，能夠顧及學生全方位發展。她又笑言，以往全日制上課時，女女都不時會抱怨「冇哂時間休息同玩」，相信新時間表能讓學生可以在放學時間前完成課外活動及大部份功課。