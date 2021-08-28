移民潮｜考慮移民中低收入家庭增　調查：月入二萬以下家庭佔18%

近年越來越多港人考慮移民，根據統計處數據，港人去年移出數字高達89,200人。第二屆「國際移民及置業博覽」於今明兩日（28-29日）舉行。展方表示，根據預先登記時所進行的問卷調查所得，月入少於五萬的家庭佔整體比例的46%，反映一般家庭亦會考慮移民。

有到場參觀市民表示從未到訪加拿大，但為了讓小朋友得到更好的教育，計劃於兩年內帶同小朋友移居加拿大；亦有市民計劃帶同小朋友移居英國，同樣是為了讓小朋友有更好的成長環境。



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第二屆「國際移民及置業博覽」於今明兩日（28-29日）舉行。國際移民及置業博覽總監謝沛豪指出，今年有超過28000人次預先登記參觀，較去年上升四成，反映更多人對移民有興趣，最有興趣移民的三個國家為英國（36%）、加拿大（19%）及澳洲（17%）。而考慮移民的人士則以考慮改善子女成長環境的家長為多。

中低收入群體開始考慮移民

另外，調查亦發現，月入二萬至五萬及二萬以下的家庭分別佔28%及18%，反映一般家庭亦開始思考移民的問題，不再是只有富裕家庭才考慮移民。謝沛豪指出，港人受惠於各國的移民救生艇政策，英加澳的移民門檻降低，特別是BNO 5+1 的政策門檻是「史無前例咁低」，令一些以往不會考慮移民的群體都開始考慮移民。

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查詢量升近十倍 子女成長成最大主因

專門辦理愛爾蘭移民的參展商Bartra的區域總監林卓霆表示，近月查詢移民的市民大幅上升，「今年平均每月有超過一千宗查詢，疫情前一個月一百至二百個已經算多」，資詢量上升近十倍，林卓霆亦提到，申辦移民的市民未必為了移居到外地居住，而是為了換取外國的公民身份，而多一份保障；辦理英國移民的皇丞地產總經理張祺豔亦提到，大部份考慮移民都是為給予小朋友更好成長環境，所以會以教育制度以及日後的發展配套甚至置業機會為首要考慮條件。

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