海洋公園推港人門票優惠　成人$598可無限次入園至明年2月底

海洋公園今年獲立法會通過撥款，得以繼續營運。海洋公園今日（1日）表示，推出「無限FUN入場證」，持證的香港居民可以於今日起至2022年2月28日間，無限次進入園區，成人價格為598元，小童為328元，並適用於萬聖節哈囉喂及新年節慶活動。



今日起至10月28日，訪客可以優惠價298元（成人）及179元 （小童）購買平日入場門票（星期二、星期五及公眾假期除外）。



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適用於哈囉喂及新年節慶活動 逢周二休園

海洋公園表示，「無限FUN入場證」適用於哈囉喂及新年節慶活動，持證市民於指定有效日期及時間內，除了公園休園日（9月7日起為逢星期二，直至另行通知），以及指定之不適用日期（2021年12月24至25日，及2022年2月1至3日），其餘日子都可以無限次進入海洋公園。該證成人原價為598元、學生478元、小童為328元。

海洋公園「無限FUN入場證」的價格（海洋公園網頁截圖）

海洋公園指，購買該證的市民，可享總值420元的迎新優惠，並可於園内指定餐廳、禮品店及停車場等享額外折扣優惠。另外，合資格「智紛全年入場證」、「開SUM夏日入場證」或「無限次入場證」持有人，亦可以折扣價錢購買該證。

平日入場門票只298元 可升級至無限次入園

另外，由今日至10月28日，海洋公園表示，訪客可以優惠價298元（成人）及179元（小童）購買平日入場門票（星期二、星期五及公眾假期除外）。門票同時附送30元電子現金券，供訪客於園内指定禮品店消費時使用。

海洋公園又推出「秋日優惠套票」，售價分別為360元 （成人）及195元 （小童），當中包括日間標準入場門票，及可於園内使用的電子現金券。

海洋公園推出新優惠票價：「無限 FUN 入場證」 。

海洋公園推出新優惠票價：平日門票特別優惠 。