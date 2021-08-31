海洋公園越礦飛車、跳樓機、滑浪飛船榮休　市民冒雨最後一玩

海洋公園經典機動遊戲滑浪飛船、越礦飛車和跳樓機「極速之旅」，於今日（31日）正式榮休，將成為港人的集體回憶。不少市民專程到海洋公園為「送別」3款機動遊戲，有市民自言「玩海盜船都驚到癲」，但仍鼓起勇氣首次坐上跳樓機，指「我成程瞇埋對眼，跌落嚟嗰下個重力好正！」



亦有市民坦言，時代一直在變遷，期望海洋公園將來能保持本土元素。「都想有特色嘅嘢可以保留到，而唔係一味一刀切，冇咗就冇咗。」有中五生指，全港唯一的跳樓機位於海洋公園，期望海洋公園將興建更高、能媲美世界各地主題樂園的跳樓機。



今午起不斷下雨，但無阻市民到海洋公園向機動遊戲告別，各有過百人長龍，輪候時間需逾1小時。越礦飛車於6時半截龍前，仍陸續有市民排隊。雖然天公不造美，但臨近黃昏時，雨勢開始減弱，烏雲逐漸散去，南港島的海上再現金黃色的晚霞。

市民冀海洋公園保留本土特色

黃小姐與朋友今日特意到海洋公園送別三款機動遊戲，走在海洋公園的路上，她說突然勾起中學及大學的回憶，故感到不捨。但她坦言，時代一直在變遷，雖然希望海洋公園未來變得更好，但公園帶著港人集體回憶，故期望將來能保持本土元素。「都會想有特色嘅嘢可以保留到，而唔係一味一刀切，冇咗就冇咗。」

大讚坐越礦飛車可欣賞海景

問到最不捨得哪一款機動遊戲，黃小姐認為3款均具有特色，但對越礦飛車最為不捨。她解釋說，越礦飛車除了刺激感外，亦能欣賞南港島的海景。

她亦憶述剛才玩跳樓機的過程，剛排隊時聽到其他人的叫聲感到緊張，但當坐上跳樓機看到身下的美景時，想到以後再沒有機會，所以在深呼吸後邊享受快感，邊欣賞美景 。「我係歡呼多，頭先跌落嚟嗰下，唔係呀啊嗰種，係Woo嗰種歡呼，好開心！」

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膽小市民為完成「歷史任務」首次坐跳樓機

而「玩海盜船都驚到癲」的伍先生，今日首次坐上跳樓機，亦是最後一次，「我成程瞇埋對眼，跌落嚟嗰下個重力好正！排隊等咗好耐，但值門票價囉。」他期待海洋公園將來引進更好的遊樂設施，否則將非常可惜。他亦興奮地說，最恐怖的是越礦飛車，但他大讚過山車上能看到海景，並為能順利送別機動遊戲感到安慰，「最後都完成咗呢個歷史任務。」

五名將升中五的學生，特地相約見證機動遊戲的最後一刻。（歐陽德浩攝）

中學生冀海洋公園建世界級跳樓機

五名即將升中五的學生，特地相約見證機動遊戲的最後一刻。不過當時臨近樂園閉門，他們懊惱說未能趕及送別越礦飛車，「諗住留返嚟壓軸玩，點知愈嚟愈多人。」其後記者提醒隊伍仍未截龍，最後他們趕及於6時半前排隊，估計為越礦飛車最後一批乘客。

雖然年紀輕輕，但問到玩越礦飛車的次數，他們異口同聲說「玩過三四次囉」。他們指，越礦飛車歷史悠久，為港人的集體回憶，期望海洋公園將來再創造新一代港人的回憶，可興建更高、能媲美世界各地主題樂園的跳樓機。「始終香港唯一嘅跳樓機就喺海洋公園，清拆咗之後係唔捨得。」