海洋公園邀投資者合作經營園區　未來發展提保育珍寶海鮮舫

海洋公園改革營運模式，邀請投資者以「BOT模式」合作發展，將展開投標資格預審。海洋公園在網站上載小冊子，介紹未來的發展方向。當中提到「躍動港島南」發展計劃，將備受關注的「珍寶海鮮舫」亦納入保育工作中。



去年《施政報告》將珍寶海鮮舫納入「躍動港島南」的八大重點之一。（資料圖片）

根據園方上載的小冊子，未來發展包括「躍動港島南」，保育工作將包括香港仔、布廠灣、天后廟、鴨脷洲大街，及「珍寶海鮮舫」。而三個主題園區中，佔地最大的歷險主題區將包括管道滑梯、高空滑索、滑軌等活動；而健康主題區則會包含營地。海洋公園指，新的發展方向將聚焦於保育及教育，亦會在「躍動港島南」中擔當關鍵角色。

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投資者需要負責設計、建設區域

海洋公園日前邀請有意競投者以「建設、營運、轉移」（ BOT）模式合作發展三個主題區，即免費入場的山下園區、山上園區的歷險主題區及健康主題區。投資者將需要在長特許經營期下，設計、建設、注資及營運相關區域，並需要提供輔助服務，包括清潔、保安、設施管理、餐飲等。

海洋公園邀投資者合作發展。（資料圖片／鄭子峰攝））

投資免費園區需付簽約金

而投資者將就免費入場的山下園區，向海洋公園支付簽約金及收入分成；而另外兩個收費園區則只需要支付收入分成。有意競投者可以提出對一個、兩個或全部三個主題區的營運表達興趣意向。至於歷險主題區及健康主題區，亦歡迎有意競投者，提交對區內特定部分的發展及營運意向。

根據園方的時間表，將於今年年底或2022年年初進行招標，並於2022年第二或第三季發布投標結果。