消費券｜八達通︰上月六成人花逾2000元　零售業︰銷售額劇增1倍

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】相距政府派發首批2,000元電子消費券已逾一個月，八達通昨日（1日）回覆《香港01》查詢時表示，以八達通領取消費券的登記市民中，佔六成人在8月份，已使用超過2,000元。香港零售管理協會亦於同日公布數據，稱相比電子消費券派發前的6月及7月，個別店舖的銷售額，更增長高達五成，甚至一倍。不過協會展望市民的消費力釋放後，要到10月下一期消費券派發後，才能刺激市民的消費意欲。



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八達通昨公布，自8月1日派發首批消費券後， 以八達通登記消費券的市民，佔六成人在8月份使用超過2,000元。不過，八達通與另外3間儲值支付平台不同，不設專用的電子消費券銀包。換言之，八達通餘額與消費券的金額夾雜，因此值得注意的是，該六成人消費的2,000元，未必所有消費都是來自消費券的金額。

▼八達通App消費券頁面▼



不過，八達通用戶只要透過App，綁定領取消費券的八達通卡，便可查詢消費券已使用金額。App更提供消費詳情，讓用戶得知每宗合資格的消費資料。此外，用戶須於2021年8月1日至2022年2月28日期間，合資格消費滿4,000元，才可領取最後一期1,000元消費券。

▼8.2消費券計劃秘書處情況▼



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個別店舖首日銷售額增五成至一倍

而事實上，消費券確實帶動本港經濟復甦。香港零售管理協會昨日公布，首批電子消費券於8月1日發放後，協會受訪會員均表示，銷售情況及人流都有所帶動，更稱相比6月及7月的周日，個別店舖首日的銷售增長更高達五成，甚至一倍。

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業界料9月銷情較8月回落

不過受訪會員亦反映，市民的消費主要集中在8月首周，隨著消費力釋放後，第二周的銷情已逐步回落，最後一周的跌幅尤其明顯，因此預計9月的銷情將較8月回落，回復低迷狀態。協會展望10月1日第二期消費券派發後，才能再度刺激市民的消費意欲。

協會又指，對比去年同期，大部份會員8月平均錄得單位數至低雙位數升幅，但與疫情及社會運動前的2018年8月相比，則仍處於負增長，個別會員的跌幅更高逹六至八成。