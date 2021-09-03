西九文化區M+網刊艾未未等作品有字無圖　盤點淫審規管藝術風波

《香港01》於上月中報道，翻查西九文化區新推出的M+官網藏品目錄所見，曾遭建制派狂轟、中國異見藝術家艾未未的《透視研究：天安門》，有別於同系列其他作品，網站未有上載其作品照片，公眾亦僅能通過文字查閱資料，亦未如早前以「打格仔」處理。其餘涉及裸露的藝術作品，亦同樣有字無圖；涉及六四的藏品，則如常於網站展示。事隔大半個月，M+發言人回覆稱，正參考電影報刊辦等有關當局給予的意見，檢視對某些作品圖像的處理方法。

翻查現行的《淫褻及不雅物品管制條例》，主要規管向公眾發布及展示的展品，但藝術與情色向來難以明確分野，過去曾有藝術品及文學作品受淫審處裁決引發巨大爭議，包括文藝復興時期雕塑作品「大衛像」 ，曾於1994年被裁定為二類不雅物品，令人譁然，隨後始獲高院推翻評級「平反」。《香港01》已向電影報刊辦作出查詢，正待回覆。



西九近日推出全新的M+官方網站，準備迎接即將而至的開幕盛事，網站設計色彩豐富。(M+官方網站截圖)

唐英年稱會將「淫褻或不雅」藏品「打格仔」

西九於上月推出全新的M+官方網站，準備迎接即將而至的開幕盛事，當中設有多個欄目，包括《M+雜誌》，報道關於視覺藝術的資訊及藝術家訪談等，亦將以往的「M+藏品」頁面，移師至全新網站。

《香港01》早前報道，翻查其藏品目錄，多個曾被點名批評的藝術作品仍然在線，惟大部分均獲「特別處理」，以曾引起廣泛爭議、被建制派批評指涉違《國安法》的艾未未《透視研究：天安門》為例，網站未見上載其作品圖片，但同系列的作品包括《透視研究：白宮》則仍可見相關的攝影照片複本。

(《香港01》製圖)

西九主席唐英年月前回應館藏風波時曾指，會將「淫褻或不雅」M+藏品「打格仔」，當時相關展品隨即被加上「此作品涉及敏感內容，敬請觀眾斟酌觀看」的警告字句，但仍可點擊打開觀賞，惟現時則失去「芳蹤」，公眾僅能以文字了解作品。

張洹《為無名山增高一米》，1995（資料圖片）

《為無名山增高一米》同樣被去圖

中國當代藝術家張洹的知名作品《為無名山增高一米》，以裸體俯臥人疊人的藝術照聞名於世，當時亦同樣被西九「打格仔」，現時則只可查閱文字資料。其餘涉及裸露的作品亦獲同等處理。



電影報刊辦目前負責《淫褻及不雅物品管制條例》執法工作，根據目前的三級制，依次為既非淫褻亦非不雅(第一類)、不雅(第二類)及淫褻(第三類)，並由淫褻物品審裁處負責審理及評級，凡屬「不雅」物品均不得向18歲以下人士發布，而且必須載有法定警告告示。至於「淫褻」物品，則一律禁止發布，此即意味獲評「三級」的物品，則不得向公眾展示。按本港法例，並無強制送檢機制，主要由出版商自願提供，或由執法機關提交，又或經裁判法院審訊後轉介。



電影報刊辦亦會監察及巡查市面流通物品，有需要時會把懷疑違例物品交與淫審處評定及轉介警方調查，另海關和警務處同是指定執法機關。



不過，《淫審條例》亦清楚列載，如獲審裁處同意該項發布或展示是擬為公益而作的，理由是發布該物品或展示該事物有利於科學、文學、藝術、學術或大眾關注的其他事項，即可作豁免刑責。

1994年，淫審處將「大衛像」評為二級不雅，引起社會譁然。(資料圖片)

大衛像及《刺殺騎士團長》評二級引起譁然

不過，曾有藝術作品被評作「二級不雅」，引來社會反響。英文報章《東快訊》，曾於1994年刊登一則 以「大衛像」作招徠的畫廊廣告，當年的影視處將其送檢，淫審處則以其「裸露下體」為由，評為二級不雅，全港譁然。《東快訊》不服裁決，上訴至高等法院，高院終推翻評級，其判詞指審裁處 「不可理喻」，「有五百年歷史的『大衞像』是文藝復興時代的藝術品，任何合情理及有正常道德標準的人，都不會視作品『不雅』」，批評審裁處評級浪費時間、金錢及資源。



2018年，則有日本著名作家村上春樹新作《刺殺騎士團長》緊隨其後，其內容不乏性愛場面描寫，最終被淫審處評為二級不雅，與色情刊物《龍虎豹》並列，當局下令須將物品以封套密封，及要載有法定警告告示，書展當時全面下架，公眾譁然。文化界亦狠斥評級荒謬，認為文學作品涉及情色敘述實屬正常，質疑淫審處大驚小怪，事件亦揭示淫審制度的僵化及資源不足漏洞。

《刺殺騎士團長》被淫褻物品審裁處評為第2類不雅物品，書店的陳列品亦封上並貼上警告字眼。（資料圖片)

不過，有不願具名藝術界人士則推斷，M+今次的審查事件，與政治考量及《國安法》亦有莫大關係：「好多都係之前被公開點名批評的作品，好明顯依家條紅線不斷收緊。」



M+發言人回覆稱，M+藏品系列持續增長，其數碼化過程亦一直進行。該過程涉及M+對藏品數據的持續研究、豐富和詮釋。隨著M+獲得新作品、資訊及相關知識產權，博物館會定期更新其網站藏品系列。發言人又指，M+正參考電影、報刊及物品管理辦事處等有關當局給予的意見，檢視對某些作品圖像的處理方法。在檢視工作完成前，暫不會上載有關圖像至M+網站。

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