西九管理局落實架構重組　新增副行政總裁管轄工程部　人選待定

《香港01》日前報道，西九文化區管理局將會新增「副行政總裁」一職，原先直接向行政總裁匯報的工程部，將會歸入其管轄範圍，意味西九工程項目總掌舵人將由首席工程總監，轉移至主管「文化區發展」的副行政總裁，消息指新架構將最快6月執行。
記者翻查西九管理局官網，發現組織架構圖表已經於昨日(1日)更新，當中可見新增兩個職位，包括「副行政總裁」，及其直屬的「首席業務發展總監」。不過，暫未有人選出任，職位尚待招聘填補。《香港01》已向西九文化區管理局作出查詢，正待回覆。
▼西九管理局管治架構大執位▼
林鄭月娥愛將、政策創新與統籌辦事處前總監馮程淑儀，去年12月獲港府借調，擔任署理行政總裁，接替提早離任的栢志高（Duncan Warren Pescod），外界早已預料其入主後，西九將迎來「大幅改革」。馮程上任約半年後，重組方案近日終漸見成形，並已由本月起正式落實，管理局官網已更新管理層架構圖，但未有發新聞稿對外公布。
延伸閱讀：消息：西九管理架構大執位 增設副行政總裁 專管工程及商業
馮程淑儀於去年12月空降西九，擔任署理行政總裁。（資料圖片 / 李澤彤攝）
管理局官網已更新管理層架構圖，紅框所示為新增職位及部門。(（西九管理局網站/）
新增副行政總裁人選未定
管理架構大執位後，將會新增「副行政總裁」一職，原先直屬行政總裁的工程處，則會聯同新增的業務發展處，改歸其管轄。據架構圖顯示，副行政總裁及首席業務發展總監，仍然有待尋覓人選。
翻查資料顯示，行政總裁之下原有八大高層，包括M+和故宮博物館兩個館長，以及財務、工程、表演藝術等首席總監，現正休假的首席工程總監司徒澤民（Jeremy Stowe）亦是八人之一。
管理局架構重組後，西九工程項目總掌舵人，則會由以往的首席工程總監，轉移至副行政總裁。相關的版圖變動，形同將工程處削權。據了解，原本由工程處負責的項目採購及管控事宜，亦會轉交首席財務總監統轄，但由於屬於內部調配，故未有於架構圖顯示。
▼M+博物館將於今年內開幕▼