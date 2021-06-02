西九管理局落實架構重組　新增副行政總裁管轄工程部　人選待定

《香港01》日前報道，西九文化區管理局將會新增「副行政總裁」一職，原先直接向行政總裁匯報的工程部，將會歸入其管轄範圍，意味西九工程項目總掌舵人將由首席工程總監，轉移至主管「文化區發展」的副行政總裁，消息指新架構將最快6月執行。

記者翻查西九管理局官網，發現組織架構圖表已經於昨日(1日)更新，當中可見新增兩個職位，包括「副行政總裁」，及其直屬的「首席業務發展總監」。不過，暫未有人選出任，職位尚待招聘填補。《香港01》已向西九文化區管理局作出查詢，正待回覆。