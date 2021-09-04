移民潮｜月餅寄英國增四倍　傳統月餅多地禁入境　一文看注意事項

近一年不少香港家庭離港，兩代人、朋友們分隔兩地每到節日陪思親。中秋將至，有物流公司說，今年寄月餅到海外，特別是英國的訂單激增四倍。然而，「月餅」 過境一向有不少限制，去年已有不少港人的訂單因「漏報關」、寄不符合入境條件成分等而被退回或報銷，當中以傳統的蛋黃蓮蓉月餅，不少人明知蛋黃不得入境仍堅持為親友送上，食物過期多月才收到手，發言人坦言「唔好博佢唔拆箱睇，知道係Moon Cake一定睇，博唔過又要錢寄走。」另外，中秋節前寄遞英國各地的「截郵日」為9月6日，要限時寄出要留意日期。



此外，部分國家對食物產地比較嚴謹，留意成份之餘，寫上「Made in China」不得進入美國，如果月餅要先入境美國再轉寄加拿大，甚或會影響要寄至加拿大的月餅，所以寄出前先要查詢清楚。



物流公司Spaceship聯合創辦人及營運總監黃錦熙表示，根據去年經驗，不少客人將傳統蛋黃蓮蓉月餅或奶黃月餅，顧客寄送月餅到海外「波折重重」。（李澤彤攝）

這一年來，不少港人選擇遷居到海外居住，中秋佳節將至，對於分隔兩地的家庭而言，倍有感受，物流公司Spaceship聯合創辦人及營運總監黃錦熙表示，根據去年經驗，不少客人將傳統蛋黃蓮蓉月餅或奶黃月餅，顧客寄送月餅到海外，惟過程波折重重。到海外清關時不少禮盒「打回頭」或扣關多時才「放行」，「好多時過左節日，過幾個月先到家人朋友手上，過晒期。」

部分人留意到外地仍有機會於超市等購買到「香港製造」的傳統月餅，黃說，有關產品為零售貨品，在入口時已「一個貨櫃或一定數量的」打關稅，與單件禮物入口做法不一樣。另外，冰皮月餅及雪糕月餅需要冷藏，因食物安全問題下沒有一個地方願意運輸。

以英國為例，由於不少港人移居當地，當地海關人員對很多港人日常用品、傳統食物成份已略有了解，若入口時列明禮物內容為「Moon Cake」，關員會隨機抽查成份表，發現有蛋黃（egg yolk）將會扣關，不少人因此不能將心意送出，所以要加倍留意。

有人可能想瞞寫禮物內容，他提醒不要犯險，「你唔寫分分鐘令關員懷疑而打開睇，按照真實寫會好。」以一盒傳統月餅為例，購買加運費為400多元，若不能入境要賠上額外稅賠或銷毀費用。

黃錦熙說，近一年來的確不少客戶移民，不少以英國為目的地，其次為加拿大、台灣及美國，以蛋黃產品為例，不得入口以上地方；含肉類成分的則不能入口美國、加拿大、日本及台灣；部份地方如韓國、紐西蘭則禁止寄遞果仁或蜜糖食品。此外，美國對「中國製造」食品敏感，不得入口，加拿大地區因會經美國過境，寄遞上有所風險，「所以要寄月餅最好係『香港製造』先確保入到。」

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黃說，會提醒客人不要嘗試寄遞不合適的禮盒過境，但的確有客人「堅持」下而有所損失，因為公司跟素食產品公司合作純素月餅，又提醒有三款月餅最有機會入口外地，但要留意有否豬油成分在內「純紅豆蓉、純素同純蓮蓉都應該可以，到一份禮品不論係咪最想食的牌子，已經有思念的心意。」另外，中秋節前寄遞英國各地的「截郵日」為9月6日，要限時寄出要留意日期。