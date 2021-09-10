禁新式煙｜港大專家促政府訂長遠藍圖　冀本港10年後達全面禁煙

立法會吸煙修訂條例草案委員會今早(10日)完成審議工作，將會安排在下月恢復二讀審議。香港大學公共衛生學院副教授何世賢接受《香港01》訪問時指，期望政府趁此機會就本港的控煙方向訂立長遠藍圖，讓本港在10年後達致全面禁煙。

何世賢坦言，「無一個方法係（禁煙）特效藥，不過全部方法加埋就有作用，要整個社會氛圍令人改變既有想法。」他建議政府參考外國政策，譬如增加一倍煙稅、擴大禁煙範圍，以及規管煙草商的銷售手法。



本港仍有幾十萬煙民難短時間禁煙

何世賢期望政府全禁電子煙和加熱煙後，集中火力壓制傳統香煙銷售。現時本港的吸煙率約為10.2%，政府的控煙目標是在2025年降至7.8%。他認為政府藍圖欠缺長遠規劃，期望本港在10年後達致全面禁煙。「依家香港仲有幾十萬人吸緊煙，好難短時間內一刀切，但10年都夠畀佢哋戒煙喇。」

目標流於空談是不切實際，何世賢提出，政府應先加一倍煙稅，即由現時每盒約38元稅金，增至每盒約78元，以落實世衞建議，提升煙稅至煙草價格的七成半。本港煙稅已有7年原封不動，相信加價是最有效的誘因，吸引普羅煙民戒煙。

何世賢認為不少國家的措施也值得借鑑，從多方面著手控煙。（資料圖片）

可仿傚澳洲煙包全是警告字眼

除此之外，何世賢認為不少國家的措施也值得借鑑，從多方面著手控煙。他舉例說，新加坡政府曾提出，每年將合法買煙年齡增加一歲，若干年後便能杜絕年輕人吸煙；澳洲政府已規定，煙草包裝全是警告字眼，不含一點正面的品牌推廣；澳門政府已落實，所有巴士站不准吸煙，而且煙草售賣位置需用布遮蓋。「無一個方法係（禁煙）特效藥，不過全部方法加埋就有作用，要整個社會氛圍令人改變既有想法。」何世賢稱，擴大禁煙範圍和規管煙草商銷售手法，均可令吸煙行為去正規化（denormalized），使吸煙者自覺是異常。

然而，何世賢坦言，當愈來愈多公眾地方禁煙，煙民回家吸煙的頻率難免上升。他引述港大公共衞生學院及護理學院於2016年進行的研究指，本港約兩成半中小學生於過去一周曾在家裡吸二手煙。「既然我哋呢一代已經好清楚吸煙禍害，我哋有好大責任保護下一代。」他認為政府可著手規管家中吸煙情況，譬如首先禁止公屋租戶吸煙，再逐漸推展至私人物業；期間有關組織可向住戶提供戒煙服務，相輔相承改善兒童吸二手煙的情況。