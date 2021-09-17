中秋2021｜D類食肆急增至近千間　酒樓︰訂枱數比去年回升約兩成

中秋節將至，傳統上不少家庭團圓吃晚飯，近一個月，接種疫苗的人數已超過400萬人，隨著越來越多市民打針，有越來越多酒樓食肆能夠成為D類食肆，開放為12人一檯、舉行過百人的宴會。翻查資料，可以以D類運作的餐廳由8月初的500間，增加至9月中的912間，大部分位於傳統「旺區」，油尖區有179間、灣仔區有134間。

已成為D類食肆的倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，由於疫情較去年緩和，今年中秋期間訂枱的情況，較想像中理想，比去年回升一至兩成，但仍不及疫情前的一半。他亦指，將要求訂枱的食客，透過Whatsapp或到酒樓提供針紙作證明，屆時待食客入座後，再檢查作確認。



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中秋節將至，傳統上不少家庭團圓吃晚飯，兩代人一家十數口聚首一堂。疫情下，港府要要全港食肆按不同條件，劃分不同的同枱人數、接待人數以及堂食時間等的「疫苗氣泡」在5月推出。在公布初期只有4間餐廳符合所有條件，但先後有3間餐廳營運時不符合某些件款被罰「停賽」。

近一個月，接種疫苗的人數已超過400萬人，隨著越來越多市民打針，有越來越多酒樓食肆能夠成為D類食肆，開放為12人一檯、舉行過百人的宴會。翻查資料，可以以D類運作的餐廳由8月初的500間，增加至9月中的912間，大部分位於傳統「旺區」，油尖區有179間、灣仔區有134間、中西區有119間、旺角區有91間，大部分為酒吧餐廳或中式酒樓、菜館。

另外，食衛局早前表示，除酒吧及酒館另有規定外，餐飲業處所須維持A、B、C及D類運作模式的其中一種運作，其中B類處所的員工定期檢測，現時會由每14日檢測一次改為每7日一次，其樣本必須為非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本，已完成接種疫苗者可獲豁免。

酒樓︰估計B類食客數量較多

位於旺角的倫敦大酒樓樓高三層，酒樓副總經理蘇萬誠表示，現時安排兩層為B區、一層為D區。他解釋，由於部份家庭攜同多名小孩，不符合進入D類食肆的要求，同時訂枱的食客未必清楚家庭成員是否已接種疫苗，估計B類食客所佔比例較多。

蘇萬誠透露，訂枱的情況比想像中好，比去年回升一至兩成，但仍不及疫情前的中秋前一半。（資料圖片／盧翊銘攝）

中秋訂枱數不及疫情前一半

蘇亦透露，去年中秋節正值第三波疫情爆發，今年疫情較去年緩和，故中秋期間訂枱的情況，較想像中理想，比去年回升一至兩成，但仍不及疫情前的一半，預料本周六及下周二中秋節正日的生意最好。不過他又指，受疫情影響，已連續兩年沒有團體舉辦中秋節宴會。「疫情咗兩年有時都灰灰地，有時訂咗枱都未必嚟。」

至於為照顧4人一枱的食客，酒樓將維持去年中秋節的安排，例如一隻雞則分為兩碟各一隻雞肶（雞頭跟其中一碟），另一碟由雞背、雞胸及雞翼砌成。同時，亦向D類食客提供12人套餐，或視乎人數再調整餸菜的份量。

為照顧4人一枱的食客，倫敦大酒樓將維持去年中秋節的安排，例如一隻雞則分為兩碟各一隻雞肶（雞頭跟其中一碟），另一碟由雞背、雞胸及雞翼砌成。（倫敦大酒樓提供）

問到如何確認食客已接種疫苗，蘇表示會要求訂枱的食客，透過Whatsapp或到酒樓提供針紙作證明，屆時待食客入座後，再檢查作確認。他解釋，若食客擠在酒樓門外，難以逐一檢查針紙，安排是為了避免違規，以致被政府部門處罰的情況。「唔想蝕底班伙計，犯法我哋係要停業。」