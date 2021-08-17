新冠肺炎｜B類食肆無打疫苗員工8.26起7日一檢　其餘防疫措施維持

本港近月新冠肺炎疫情平穩，食物及衞生局今晚（17日）公布，維持《預防及控制疾病條例》下的大部分社交距離措施。然而8月26日起，當局將收緊B類運作模式營運的餐飲業務旗下員工檢測規定，由每14天檢測一次改為每七天一次，而已完成接種疫苗的員工會繼續被視為已符合有關檢測要求。



▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



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食衞局：長者疫苗接種率仍然偏低

食物及衞生局表示，就《預防及控制疾病條例》下的指示及指明刊憲，以維持大部分現行的社交距離措施。而相關指示及指明由周四（19日）凌晨零時起生效，為期14天至9月1日。當局解釋，全球疫情受到Delta變異病毒株嚴重威脅，多個國家確診數字於短時間內大幅飆升，而本港長者的新冠疫苗接種率仍然偏低，故有必要維持大部分現行的社交距離措施。

當局又指，考慮到食肆運作所涉及的風險，尤其是顧客在有關處所內大部分時間均在飲食而不佩戴口罩，故決定由8月26日起收緊以B類運作模式營運餐飲業務（即最多四人一枱及堂食至晚上10時）的員工檢測規定，未有接種疫苗的員工須進行更頻密的檢測，由每14天檢測一次改為每7天一次，而有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本，即需要社區檢測中心等進行。已完成接種疫苗的員工，會繼續被視為已符合有關檢測要求。

其餘措施則繼續維持，包括禁止在公眾地方進行四人以上的群組聚集；酒吧、派對房間、卡拉OK等場所的顧客須接種一劑新冠疫苗等。

▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的15個強制檢疫地方▼



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▼8月16日東涌逸東（二）邨美逸樓圍封強制檢測▼

