新冠肺炎｜港產藍牙檢疫手帶生產量達50萬　部分外銷百慕達夏威夷

新冠肺炎去年襲港之初，創新科技署轄下的「物流及供應鏈多元技術研發中心」，牽頭研發藍牙電子手環，協助政府推行家居檢疫。中心研發及技術開發總監鄭進雄今日（5日）在商台節目《政好星期天》表示，去年初設計家居檢疫藍牙手帶首個模型，面對生產及原材料等難題，負責博士及碩士的亦要落手落腳參與生產，結果成功在7日短時間內完成。他又透露，中心至今已生產50萬部檢疫手帶，部分更出售到百慕達及夏威夷。



7日內設計出藍牙手帶模型 鄭進雄：要周圍「搶貨」

鄭進雄表示，中心涵蓋範疇小至條碼、藍牙技術，大至搬運機械人及自動導航系統等，直言沒有硬件配合，難以帶給不同公司廣泛應用。鄭憶述，去年初港府推行家居檢疫，中心在7日內設計第一代藍牙手帶模型，配合政府監察受檢人士是否逗留在處所，倘離開會收到警號，並有同事致電跟進及提醒。他說，當時時間緊逼，加上正值農曆新年期間難覓生產商，亦要周圍「搶貨（原材料）」，故中心自建生產線，協助生產的是負責研發的博士及碩士，形容這是「全球最貴的生產線」。中心至今已生產50萬部檢疫手帶，部分更出售到百慕達及夏威夷。

即使是疫苗運送亦涉及大數據。鄭進雄以復必泰疫苗為例，必須儲存在極低溫環境，開樽後必須在指定時限內使用，否則失去藥效，令疫苗配送成難事。他指，與海關共同開發電子鎖保護疫苗，若配送車輛偏離原定路線，或途中有人無故開貨，會即時知道，亦可追蹤何人負責交貨、送貨，並透過條碼技術知悉該樽疫苗被何人接種，令供應鏈變得非常清晰。

再工業化下生產線靠實時數據

科技園公司再工業化高級總監姚慶良在同一節目上表示，數據帶動的產業才剛開始，商湯科技、Lalamove等「獨角獸」科技公司能申請上市，背後涉及大規模數據，令他們有效管理，從中找到商機。他認為，「獨角獸」的數目仍相當少，故不應自滿，科技園會配合政府政策，利用土地、設施及生態圈支持產業發展。他又指，工業4.0是指以資訊科技及數據帶動為主的工業，故科技園的先進製造業中心以將軍澳為選址，靠近數據中心，冀建成可持續數據生態圈。

同場的香港生產力局首席數碼總監黎少斌亦指出，必須透過人才培訓、協助開發智能應用及推動智能生態圈，提升本港軟實力；而推動本港再工業化，亦需要基建、資金及技術，透過這個「黃金鐵三角」協助本港設立智能生產線，推動創新發展。他強調，在再工業化下，生產線利用實時數據，而非歷史數據，利用數據檢控產品質量，作出即時調整。