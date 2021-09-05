新冠肺炎・9.5｜外遊返港梅窩居民確診　離港前曾到18地方強檢

衞生防護中心今日（5日）公布，本港新增8宗輸入個案，其中7人帶有L452R變種病毒株，當中3人是來自菲律賓的外傭。另外，有2人分別居於半山區駿豪閣和大圍美田路壹號雲頂6座，8月20日離開香港前往吉爾吉斯斯坦，潛伏期曾居住、工作地方和曾到訪地點已納入強制檢測公告，包括2人所居的半山駿豪閣和大圍壹號雲頂6座，以及他們曾到過的大圍道瑞豐大樓太興、中環都爹利街Wolfgang's Steakhouse Hong Kong和上環富衛金融中心QB House等。7個被納入強制檢測公告地方，有關人士須於9月6日或之前接受檢測。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨在商台節目表示，本港已接種超過770萬劑疫苗，只有4宗引發嚴重過敏反應個案，反映對藥物、食物過敏的人士可打針。他又指，希望降低科興疫苗的接種年齡。



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強制檢測｜外遊抵港確診患者 離港前到麥花臣市集等18場所上榜

【23:30】再有外遊不足21日的本港居民返港後確診，並帶有L452R變異病毒株。食物及衞生局今晚公布的強制檢測公告披露，患者住所及曾到過的18個指明地方納入強制檢測，受檢人士需於最遲周二（7日）受檢；為謹慎起見，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士，亦須接受上述強制檢測。

患者居大嶼山梅窩大地塘74號，於8月28日曾到旺角通菜街點點心、麥花臣場館、沙田新城市廣場 Simplylife、中環德己立街The Coffee Academics、中環雲咸街中國銀行（香港）；8月26日曾到梅窩銀運路中國熊；8月17日曾到梅窩羅馬餐廳；8月22日曾到金鐘廊 Simplylife；8月19日曾到深水埗Dancing Kettle Coffee Bar；8月19日曾到V Walk魚米。

患者在8月14日至15日入住天水圍嘉湖海逸酒店第一期，首日到過元朗建業街凡直友里和鋪十八座狗仔粉、天水圍港濕地公園、天水圍捌神燒味冰室；次日則到天水圍天耀廣場BUGIS和元朗GRAND YOHO 形點Habitu Caffe。

▼9.5新一季馬季開鑼▼



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新冠疫苗｜打首劑人數又跌穿2萬人水平 預約僅6000人數創新低

【22:50】本港新冠疫苗接種計劃由2月底開展，今日（4日）已是第192日。政府公布，今日共有約43,200人接種了疫苗，當中38%、16,500人是打首劑，再次跌穿2萬人關口，再創近三個月新低。已接種第一針的人數約424.4萬，佔可接種人口63%。

今日只有6,000人預約接種，比昨日減1,100人，是政府3月以來開放預約及接種後，單日預約人數新低；科興及復必泰疫苗各自的預約人數，亦同創最低記錄。

▼8月25日市民接種疫苗▼



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佐敦食肆開餐食客無填妥紙仔 警罰停晚市堂食14日 負責人嘆無辜

【21:50】佐敦食肆「開餐 Dine Inn」昨日（4日）晚市時有警察巡查，被發現有3位堂食客人填寫聯絡資料（俗稱填紙仔）不合格，今（5日）起14日禁止晚市堂食至9月18日。

食肆負責人陳先生接受查詢時指出，周六晚6時許，多名警員進店巡查，打開資料箱後指有3名堂食客人所填資料不合格。店方並不知詳情，他對此感到無辜，因本身無權檢查客人填寫資料真實性，亦不會派人檢查。店方Facebook上呼籲食客如是填紙仔，應一字不漏。

馬季開鑼｜新季丁財旺 投注額14.41億創開鑼日新高 1.7萬人入場

【19:03】馬季戰火重燃，去年開鑼日因疫情關係閉門作賽，今年開鑼日沙田馬場重新向公眾開放，但需預先訂座登記。全日10場賽事總投注額約14.41億元，創歷屆開鑼日新高，較上季開鑼日多出4.72%。今年疫情稍緩，馬會准許市民預約進場，沙田馬場及跑馬地馬場入場人數，由285人急升至17,563人。

新冠疫苗｜聶德權召民政專員提谷針3要求 組鐵三角推長者接種

【17:21】公務員事務局局長聶德權在FACEBOOK表示，近期打針人數及預約數字均見下跌趨勢，顯示接種來到樽頸，亦來到「攻堅」階段，政府會調整策略，深入社區，主動接觸接種對象，釋除他們的疑慮，做到一個都不能少。

為此，他日前召集18區民政事務專員、社署地區福利專員及衞生署人員開會，提出以長者為重點對象的接種疫苗安排，提出三點要求：(一) 由民政事務專員擔起統籌角色，聯同社署地區福利專員及衞生署地區人員組成「鐵三角」，與地區組織、團體和領袖攜手，結合地區力量，起動街坊，尤其長者接種； (二)推動地區外展接種，在18區舉辦「一站式」接種服務，包括疫苗資訊講座、健康諮詢及即場接種；(三)健康講座、諮詢後務必有跟進行動，令長者既安心又放心地接種。

新冠肺炎丨增8輸入個案3菲傭確診 吉爾吉斯斯坦2患者曾訪地強檢

【14:15】衞生防護中心公布本港新增8宗輸入個案，全部人已接種疫苗。其中7人帶有L452R變種病毒株，當中3人是來自菲律賓的外傭；另有2人分別居於半山區駿豪閣和大圍美田路壹號雲頂6座，8月20日離開香港前往吉爾吉斯斯坦，潛伏期曾居住、工作地方和曾到訪地點已納入強制檢測公告。

【13:17】消息指，今日新增8宗確診個案，全屬輸入個案。

新冠肺炎｜港產藍牙檢疫手帶生產量達50萬 部分外銷百慕達夏威夷

【11:11】新冠肺炎去年襲港之初，創新科技署轄下的「物流及供應鏈多元技術研發中心」牽頭研發藍牙電子手環，中心研發及技術開發總監鄭進雄今日在商台節目《政好星期天》表示，中心至今已生產50萬部檢疫手帶，部分更出售到百慕達及夏威夷。

強制檢測｜變種病毒患者居半山駿豪閣、大圍壹號雲頂 共7處上榜

【00:01】食物及衞生局昨晚（4日）公布，發現2宗由海外地區抵港、患者在過去21天曾在本港居住的初步確診個案，涉及L452R變種病毒株。患者分別居於半山駿豪閣和大圍壹號雲頂6座，他們曾到過大圍道瑞豐大樓太興、中環都爹利街Wolfgang's Steakhouse Hong Kong和上環富衛金融中心QB House等，共7個地方被納入強制檢測公告，有關人士須於9月6日或之前接受檢測。

壹號雲頂曾於去年獲康文署頒發的「2018最佳園林大獎」金獎。(網上圖片)

▼消費券之亂｜9.4大批市民再查詢消費券申請失敗因由▼



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▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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各個特群組強制檢測要求：



▼9.2海洋公園公開水上樂園室內及戶外玩樂設施▼



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▼菲傭印傭指定檢疫酒店▼



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昨日總覽：新冠肺炎・9.4｜兩宗輸入帶變種病毒初確診 駿豪閣等7大廈強檢

再多一名於菲律賓接種科興疫苗後來港菲傭確診 一抵港已驗到陽性

菲傭到港國泰獨市 機票售逾3,000元貴兩倍 已訂酒店僱主再硬食

新冠疫苗｜單日5.7萬人打針 預約人數僅7,100人創近半年新低

新冠疫苗｜專家劉宇隆：港僅4宗接種後嚴重過敏 過敏非打針禁忌

科興疫苗｜月中將審視港青年打針數據 劉宇隆盼降接種科興年齡

新冠肺炎｜與內地通關無期 邱騰華稱仍在溝通 料兩地安排存不同

消費券丨秘書處周六辦公增設櫃檯 八旬伯批填表難求助：冇地方問

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